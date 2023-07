El Grec presenta 'Un amor particular', la historia de Ada y Xavier

El festival Grec de Barcelona presenta en el Teatro Condal Un amor particular, la historia de Ada y Xavier, dos personas que son como el agua y el aceite, no se mezclan. Viven en la misma ciudad, él en Sant Gervasi y ella en el Raval, pero en realidades absolutamente diferentes y opuestas. Sin embargo, por causas del destino o la casualidad, sus vidas se cruzarán y a pesar de las diferencias que tienen a la hora de entender la vida, surgirá un tipo de amor, un amor particular.

Xavier está pasando por un momento difícil, su mujer pretende abandonarlo por ser un soso y no hacerla reír. Es un empresario de la parte alta de la capital catalana, predecible y aburrido. Ada es actriz, debe tres meses de alquiler, busca trabajo y le han robado la bici.

Ante esta situación, se le ocurre poner un anuncio en el que ofrece clases de teatro para “los niños pijos”. Xavier, dispuesto a todo para recuperar a su mujer, se fija en uno de estos carteles y decide aventurarse en estas clases para salvar su matrimonio.

De esta manera, los mundos de Ada y Xavier chocarán y a pesar de los problemas que surgirán entre ellos debido a las realidades opuestas que viven, en cada sesión de trabajo lucharán contra los sentimientos que florecen.

Av. del Paral·lel, 91; Hasta el 6 de agosto; Entradas a partir de 27,50 euros; barcelona.cat