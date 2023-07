Agosto se presenta con decenas de planes culturales. El Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell trae a los artistas más importante del momento a un espacio idílico para disfrutar de buena música; la Fundació Miró presenta la exposición El terratrèmol està intacte (El terremoto está intacto) y Barcelona acoge el Festival Mas i Mas en diferentes salas de conciertos. Además, la capital catalana celebrará durante el último mes de verano las fiestas de Gràcia y Sants.

La actuación de Lucky Chops en el Coliseum en el Mas i Mas de 2022. Oscar Sanz

El Festival Mas i Mas celebra su 20 aniversario

El Festival Mas i Mas vuelve del 27 de julio al 2 de septiembre para celebrar su 20 aniversario con 162 actuaciones repartidas en varios espacios, la mayoría de ellos en las salas Jamboree, Tarantos, Moog, la nueva Sala 3 y Paral·lel 62. En esta ocasión, el encargo de inaugurar el festival en el Palau de la Música ha recaído en la Clasijazz Orchestra, una doble big band con solistas excepcionales. Además, entre el programa hay citas con grandes músicos de jazz como son Jerry Bergonzy, Anggie Obin o Ramona Horvath.

Sin embargo, si hay algo que caracteriza al festival es el amplio abanico de estilos musicales, que va mucho más allá del jazz. El Mas i Mas propone un verano lleno de música de calidad y para bailar con ritmos de Susana Baca, Karime Amaya, Tandoori LeNoir o Flamenco Queer, además de los mejores Djs de música electrónica.

Otro de los puntos fuertes de este año será el tributo al 50 aniversario de la Sala Zeleste con una serie de conciertos y actos, entre los que están el cierre de Paral·lel 62, con homenajes a los guitarristas Jordi Bonell y a la Música Laietana por parte de la Barcelona Art Orchestra.

Diferentes localizaciones; Hasta el 2 de septiembre; Entradas a partir de 5 euros; masimasfestival.com

El parque del Tibidabo estará abierto durante todo el mes de agosto. Tibidabo Oficial

Tibidabo estrena 'Beyond', una atracción de realidad virtual

Si lo que se busca estas vacaciones es pasar un día diferente, la mejor opción es ir al Tibidabo, ubicado en la cima de Barcelona. Con motivo del verano, el parque de atracciones abre todos los días de la semana desde las 11 de la mañana y hasta las 22 horas para aprovechar al máximo las horas de sol. Allí, los más pequeños y los más grandes podrán conectar con la historia del presente y el futuro de la Ciudad Condal.

Este verano el parque pone en marcha Beyond, una atracción de realidad virtual inmersiva con la que podremos adentrarnos en distintos mundos digitales.

Además, el Tibidabo cuenta con atracciones como el Diavolo, los autos de choque, una noria o, el mítico avión; también hay espectáculos como el Krüger Hotel, el de Gerónimo Stilton o el de las mascotas del parque y, como no puede ser de otra manera, las mejores vistas de la capital catalana.

Calle Mare de Déu de Port, 56-58; Entradas a partir de 35 euros; tibidabo.cat

SIMPLY RED SIMPLY RED

Al Cap Roig le queda cuerda hasta finales de agosto

Ya han pasado por su escenario artistas de la talla de Rod Stewart, Sebastian Yatra o Norah Jones desde su inauguración a medidos de julio, pero al festival de Cap Roig todavía le queda mecha. Están pendientes los conciertos de Pablo Alborán, Simply Red, Sílvia Pérez Cruz o Luz Casal, entre otros, hasta que esta cita musical en Calella de Palafrugell termine el 19 de agosto con David Bisbal.

En su edición número 23, este festival organizado por Clipper's Music Group con el impulso de CaixaBank, ha programado 23 conciertos, y cuando todavía faltaban dos días para que empezara, ya había vendido 37.952 entradas, correspondientes al 78% de su aforo.

"Cada año afrontamos el desafío de ofrecer un festival de prestigio, diverso y sostenible, y estamos muy orgullosos de la alta calidad artística que presenta el programa de este año, que reúne a destacadas estrellas tanto a nivel internacional como nacional en el escenario de Cap Roig", apunta Juli Guiu, director del evento.

Este viernes 28 de julio será el turno de Damien Rice; el sábado, el de Pablo López y el domingo, el de Mika. Les seguirán los conciertos de Pablo Alborán (31 de julio), Stay Homas (1 de agosto), Simply Red (2 de agosto), Taburete (4 de agosto), Joan Dausà (5 de agosto), Sílvia Pérez Cruz (6 de agosto), Lola Índigo (7 de agosto), Els Catarres (9 de agosto), Dàmaris Gelabert (11 de agosto), Luz Casal (12 de agosto), Manuel Carrasco (14 de agosto), De Simba a Kiara – El tributo al Rey León (15 de agosto), Vanesa Martín (17 de agosto), Juan Diego Flórez (18 de agosto) y David Bisbal (19 de agosto).

Jardí Botànic de Cap Roig, Camí del Rus, s/n, Calella de Palafrugell; hasta el 19 de agosto; caproigfestival.com

Jota Mombaça e Iki Yos Piña Narváez Funes, 2023. Cortesía de las aritstas. Fundació Miró

La Fundació Miró acoge 'El terratrèmol està intacte'

La Fundació Miró acoge en el Espai 13 El terratrèmol està intacte, una exposición de Iki Yos Piña Narváez y Jota Mombaça que propone una relectura crítica de las narrativas coloniales occidentales a través de la cerámica y el baharegue –un sistema de construcción ancestral a partir del barro.

La muestra estará disponible desde el 21 de julio hasta el 22 de octubre de 2023 y en ella, cuestionarán las narrativas occidentales sobre la ecología y propondrán una relectura del archivo colonial.

Esta es la segunda exposición, la primera es Black El Dorado, y será la penúltima del ciclo Fixacions per minut, una serie de exposiciones organizadas por la Fundació Miró junto a la colaboración de la Fundación del Banco Sabadell. Comisariado por Yaby, el proyecto examina el concepto de la lectura y su relación con las prácticas artísticas actuales mediante las obras de una selección de artistas nacionales e internacionales.

Avinguda de Miramar, 1; Hasta el 22 de octubre; Entradas a partir de 14 euros; fmirobcn.org

Las fiesta de Sants se celebrará del 19 al 27 de agosto. Ajuntament de Barcelona

La ciudad celebra las fiestas de Gràcia y Sants

Las fiestas de Gràcia vuelven del 15 al 21 de agosto por todo lo alto con más de 900 actividades programadas y 23 calles decoradas. Los organizadores han trabajado “para que todo el mundo que pase por Gràcia pueda disfrutar de un amplio abanico de actividades abiertas, plurales y participativas”.

La capitana del equipo femenino del CE Europa -que anunció su retirada del fútbol en mayo-, Andrea Porta, y el actual capitán del equipo masculino del mismo club, Àlex Cano, serán los pregoneros de las fiestas.

Además, el 15 de agosto, durante el Matí de Festa Major, se presentará a la nueva figura festiva de las fiestas: 'El Bou de Gràcia', que se incorpora en el bestiario festivo de la Vila de Gràcia, iniciativa del grupo del Àliga de Gràcia.

Y, después de las fiestas de Gràcia, es el turno de Sants. Este año, las celebraciones serán del 19 al 27 de agosto con un programa repleto de actividades para todos los públicos y con 11 calles decoradas. Para consultar el programa completo de las dos festividades, accede a las páginas oficiales: festamajordegracia.cat y ajuntament.barcelona.cat

Los protagonistas de 'Un amor particular', Ada y Xavier. Ajuntament de Barcelona

Ada y Xavier lucharán por sus sentimientos en 'Un amor particular'

El festival Grec de Barcelona presenta en el Teatro Condal Un amor particular, la historia de Ada y Xavier, dos personas que son como el agua y el aceite, no se mezclan. Viven en la misma ciudad, él en Sant Gervasi y ella en el Raval, pero en realidades absolutamente diferentes y opuestas. Sin embargo, por causas del destino o la casualidad, sus vidas se cruzarán y a pesar de las diferencias que tienen a la hora de entender la vida, surgirá un tipo de amor, un amor particular.

Xavier está pasando por un momento difícil, su mujer pretende abandonarlo por ser soso y no hacerla reír. Es un empresario de la parte alta de la capital catalana, predecible y aburrido. Ada es actriz, debe tres meses de alquiler, busca trabajo y le han robado la bici.

Ante esta situación, se le ocurre poner un anuncio en el que ofrece clases de teatro para “los niños pijos”. Xavier, dispuesto a todo para recuperar a su mujer, se fija en uno de estos carteles y decide aventurarse en estas clases para salvar su matrimonio.

De esta manera, los mundos de Ada y Xavier chocarán y a pesar de los problemas que surgirán entre ellos debido a las realidades opuestas que viven, en cada sesión de trabajo lucharán contra los sentimientos que florecen.

Av. del Paral·lel, 91; Hasta el 6 de agosto; Entradas a partir de 27,50 euros; barcelona.cat