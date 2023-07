ERC entra en el gobierno de la Diputación y se resiente la unidad del independentismo

La perspectiva de articular un “frente común” independentista en Madrid ha durado poco más de un día después de los resultados electorales del 23-J. La entrada de Esquerra Republicana en el gobierno de la Diputación de Barcelona a escasas 48 horas después de la contienda electoral, ha levantado grandes suspicacias en Junts Per Catalunya. El portavoz de la formación turquesa, Josep Rius, denunció ayer a mediodía que este pacto "pone en entredicho la sinceridad" de Esquerra a la hora de querer la unidad del soberanismo.

Junts Per Catalunya no había querido reeditar el pacto de gobierno que suscribió con el PSC la anterior legislatura, en buena parte porque los socialistas pactaron con otras fuerzas para conseguir la alcaldía de Barcelona. No obstante, el pasado jueves 13 de julio, la socialista Lluïsa Moret consiguió ser proclamada presidenta de la Diputación de Barcelona con los votos a favor de Comunes, uno de Tot Per Terrassa y dos diputados independientes de Junts.

Sin embargo, en los parlamentos de constitución de la Diputación, el representante de ERC, Dionís Guiteras, ofreció "diálogo" dejando atrás otros aspectos que "ya no llevan a ningún sitio" y reconoció que "se abre una nueva etapa y toca colaborar". En este mismo pleno, la representante de los Comuns, Candela López Tagliafico, invitó insistentemente a los repùblicanos a unirse al “gobierno de progreso” de la Diputación.

Esta buena predisposición mostrada por ERC es causa de desconfianza en Junts, que a través de su portavoz, Josep Rius, considera que “es una decisión que seguramente ya estaba tomada antes y que han querido esconder a sus electores". Rius ha reclamado a Esquerra que "sean sinceros" y "trabajen por el conjunto del independentismo".

Casi al mismo tiempo que Josep Rius hacía estas declaraciones, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, no quiso valorar la entrada de ERC en el gobierno de la Diputación e insistió en la necesidad de crear “un frente común” independentista para seguir “dando pasos hacia la amnistía y el referéndum de autodeterminación".

La entrada de ERC en el gobierno de la Diputación de Barcelona, junto a PSC, Comuns, Impulsem Penedès y Junts Per Igualada, se oficializa hoy en el pleno de cartapacio. Los republicanos gestionarán la presidencia de las áreas de Buen Gobierno, Transparencia y Participación, Área de Feminismos e Igualdad, Área de Educación, Área de Comercio y Consumo. Por otro lado, también tendrá parte de responsabilidad en el Área de Entorno Natural e Infraestructura Verde.

En un comunicado emitido ayer, Esquerra Republicana destacó que la presencia de diferentes formaciones en el gobierno harán que sea “el más plural de la historia", y resaltó que "este gobierno acaba siendo un reflejo fiel de la pluralidad política presente en los municipios de la demarcación de Barcelona".

El anuncio de la entrada de ERC se produjo ayer alrededor de las 11 de la mañana, y muestra de la sorpresa que causó en Junts es que a primera hora de la mañana, la presidenta de la formación turquesa, Laura Borràs, mantenía un tono totalmente diferente al que posteriormente usó el portavoz Josep Rius. Borràs apuntó a la creación de un grupo propio en el Congreso formado conjuntamente por su partido y ERC y aseguró que podría ser una "buena forma de poder trabajar para conseguir fuerza en el Congreso".

Por su parte, los Comuns confían en que la entrada de los republicanos en el gobierno de la Diputación ha de "ser el camino" hacia pactos "similares" en la ciudad de Barcelona y en el gobierno español, según manifestó el portavoz del grupo municipal de Barcelona en Comú en el Ayuntamiento, Jordi Martí.