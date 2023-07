El Govern considera que el independentismo tiene "la sartén por el mango" tras los resultados de las elecciones generales

El Consell Executiu de esta mañana ha estado marcado por los resultados que se dieron el pasado domingo en las elecciones generales. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo que "la fuerza del independentismo ha sido clave para parar la extrema derecha" y obligará a los socialistas a "tomar decisiones para lograr un gobierno".

Concretamente, desde el ejecutivo se considera que "el independentismo tiene la sartén por el mango". Patrícia Plaja ha remarcado que "los que hablaban de un independentismo irrelevante" dependen ahora de estas formaciones políticas para lograr investir al presidente.

Desde el ejecutivo se ha señalado que hay que "seguir dando pasos hacia la amnistía y el referéndum de autodeterminación", aunque Plaja ha remarcado que "no es el Govern quien ha de marcar las líneas rojas". En ese papel protagonista que se otorga a los partidos, se pone en un primer plano lograr crear un "frente común" independentista, pero no se contempla la entrada de nuevo de Junts Per Catalunya en el Govern para favorecer la unidad.

Al mismo tiempo, Plaja ha transmitido que el Govern considera que "Pedro Sánchez ha de ser valiente y mover ficha", así como que tiene que "escuchar a los partidos independentistas y sus reclamaciones de cara a poder formar este gobierno de progreso". Patrícia Plaja ha concluido que "el inmovilismo no le llevará a la Moncloa".

La Generalitat "seguirá defendiendo a Cataluña y a los catalanes ante el Estado, gobierne quien gobierne", ha indicado Patrícia Plaja, que además ha querido matizar que esa defensa no será solo "frente al Gobierno central, sino también ante los otros aparatos del estado".

En este punto, Plaja ha calificado de "lamentable" la actuación de la Fiscalía pidiendo reactivar las órdenes de detención de Carles Puigdemont , y ha destacado que "es el primer movimiento de este gobierno" tras las elecciones. Plaja ha remarcado que Fiscalía es "otro de esos aparatos del Estado ante los que hay que defender Cataluña".

Análisis de las generales

En el análisis puro de los resultados de las generales del 23-J, en la reunión del Consell Executiu se ha puesto de manifiesto que la "polarización en clave española ha perjudicado al independentismo". Plaja ha admitido que "hay que hacer una reflexión, pero eso les toca a los partidos políticos".

Sin embargo, los malos resultados de Esquerra y el independentismo no provocarán el adelanto de elecciones en Cataluña porque es una cuestión "que no se contempla", según Plaja. El Govern cree que Cataluña necesita estabilidad y han puesto de manifiesto algunos logros de esta legislatura como que "se han aprobado dos presupuestos consecutivos, un hecho que hacía años que no ocurría, y los datos macroeconómicos son buenos". En este sentido, el Govern considera que "Cataluña no necesita elecciones cada dos años".

Desde el Govern no se ha querido valorar el pacto de Esquerra para entrar en el gobierno de la Diputación de Barcelona y sus implicaciones en la unidad del independentismo y la formación del "frente común" soberanista.