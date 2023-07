Tiras de papel contra la sumisión química: uno de cada tres violadores droga a su víctima

Uno de cada tres violadores en España utiliza la técnica de la sumisión química para acabar con la voluntad de su víctima. Así lo destaca el propio Ministerio de Justicia en los últimos datos recogidos, que datan del año 2021. Además, según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forense, de 994 análisis por sospecha de violación por sumisión química, un 72% de los casos fueron positivos. "Cerca del 33% de las agresiones sexuales pueden ser de este tipo, es decir, una de cada tres", aseguraba el año pasado la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la presentación del informe. Contra esto, una solución: un test rápido de detección de ciertas sustancias estupefacientes en las bebidas.

"Se nos ocurrió crear un test precisamente por lo que dicen los datos oficiales", afirma rotunda Ane Fernández de Arbina , CEO de Alba Biotech, el laboratorio alavés donde se desarrolla Test4Safe. En 2021, ella y sus compañeros comenzaron a desarrollar estas tiras reactivas como una medida de prevención que hasta ahora no existía. "Algunos miembros del equipo tienen hijas adolescentes y, ante el aumento de casos y la alarma social, pensamos en crear un recurso transportable y fácil de usar para poder detectar drogas", desgrana Fernández de Arbina.

En tan sol cinco minutos, esta prueba es capaz de dilucidar si la bebida que se está consumiendo contiene ketamina o diazepán, dos de los estupefacientes más utilizados a la hora de agredir sexualmente a alguien por sumisión química. Asimismo, el laboratorio está ultimando la tecnología para que detecte también burundanga, aunque, por ahora, no detecta la cuarta droga más usada: el éxtasis líquido. Además, el test es válido como prueba para interponer una denuncia.

"El test está orientado a la prevención, no es un análisis que te haces después de beber, sino que puedes ver si han echado droga en tu bebida antes de consumirla o en el mismo momento que te empiezas a encontrar rara", explica la CEO, para añadir que "lo que diferencia a este test es la tecnología que lleva dentro, ya reconocida en España y a punto de ser patentada en Europa".

Una tecnología que permite la absorción del líquido al instante, resultados en escasos minutos, una lectura sencilla y con "una fiabilidad muy alta, del 99%". Porque para usar la tira, del tamaño de una tirita, tan solo hay que meterla en la copa unos segundos y esperar, si se pone azul es positiva, si es rosa es negativa. Este marcador tiene una prevalencia de 24 horas, aunque el test es de un único uso.

"Se comercializará en farmacias, en nuestra web y seguramente en espacios de ocio nocturno y diurno como discotecas, festivales, conciertos...", detalla Fernández de Arbina. "Nuestro objetivo es crear espacios seguros, no crear la alarma en la víctima ni poner la responsabilidad en ella, sino que sea un recurso que el usuario o usuaria puede llevar encima", agrega.

Test4Safe, un test para prevenir la sumisión química. EFE

Además, otro de los objetivos de Test4Safe es poder llegar a acuerdos con las administraciones públicas para llevar las tiras detectoras de drogas a fiestas populares. "Ya hemos hablado con ellos y, en cuanto se comercialice, volveremos a hacerlo", dice la creadora.

"No ser necesarios"

Fernández de Arbina, además, reconoce que ha vivido de cerca casos de sumisión química. "Es algo que nos pasa habitualmente, más de lo que creemos", señala, para dejar claro que "nuestro objetivo final como laboratorio es no ser necesarios, queremos colaborar para que esto deje de ocurrir, sabemos que es un problema que no podemos solventar solo nosotros, pero queremos ser un agente más en ese cambio y, por lo menos, crear espacios en los que los agresores no se sientan bienvenidos".

Esta misma semana se producía otro nuevo caso de sumisión química en Barcelona. Un vigilante de seguridad hacía las veces de héroe al comprobar que una chica había sido drogada y estaba siendo embaucada por dos hombres. De las 3.001 agresiones sexuales identificadas por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forense durante 2021 en España, en el 92,4 % de los casos la víctima era mujer.