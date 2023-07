'Focus' analiza el drama de Gladis: así han sido los ataques de orcas que han puesto en jaque a las costas españolas

Con la llegada al verano, no es de extrañar que aparezcan noticias hablando de los avistamientos de orcas o tiburones en la playa. Aunque, lo que este año ha protagonizado todos los titulares han sido los comportamientos de, al menos, 16 orcas ibéricas que se han convertido en el terror de las embarcaciones.

El grupo de animales en lo últimos meses han tenido todo tipo de interacciones con las embarcaciones. En sus actos, los objetivos son los timones de los veleros, a los que 'atacan' mordiéndolos y acaban incluso destrozándolos.

Y es que, si bien de acuerdo a los expertos no se trata de un ataque, sino simple curiosidad por parte de los animales, lo cierto es que ya se han producido 29 rescates en el estrecho tras los acercamientos de estos marineros marinos a los barcos.

Las costas gaditanas, especialmente en Barbate, han sido el epicentro de este tipo de "ataques". Según asegura Sebastián González, uno de los expertos trabajadores de velos, no se debe tener miedo a as orcas: "Miedo no da porque no se acercan a la costa ni hacen daño a la tripulación".

Y es que estos animales, como informa Focus, van "a lo suyo" y solo les interesa pescar atún rojo. Aunque, lo cierto es que debido al ataque de los animales, lo cierto es que si rompen los timones el barco se queda sin poder moverse.

Las orcas son animales en peligro de extinción, por lo que responder con violencia a los mamíferos lo único que provocaría sería un fuerte problema medioambiental. De ahí que las recomendaciones sean alejarse de las bandas de Gladis en lo posible y no hacer movimientos bruscos.