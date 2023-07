¿Nos pueden obligar a mostrar el DNI al pagar con tarjeta? Esto es lo que dice el Banco de España

Es poco frecuente, pero a todo el mundo puede haberle pasado alguna vez: ¿es normal que te pidan el DNI al pagar con tarjeta en un establecimiento? No es lo habitual, pero puede pasar y no hay extrañarse. Desde el Banco de España han publicado un post en su portal del Cliente Bancario para resolver las dudas de los ciudadanos a este respecto.

Desde el Banco de España avisan de que no hay leyes que establezcan que esto es obligatorio, si bien depende más "de la decisión de cada establecimiento comercial". El motivo más evidente: evitar el fraude y que los usuarios puedan comprar con una tarjeta que no sea la suya. Es una práctica, aseguran, heredada de una época en la que las tarjetas de crédito y débito no disponían de las medidas de seguridad actuales.

Es una 'medida de seguridad extra'

Actualmente, las tarjetas de crédito disponen de chip y pin como medida de seguridad, además de la tecnología 'contactless', lo que convierte el pago con tarjeta, por lo general, en una transacción segura. Sin embargo, hay establecimientos que siguen pidiendo el DNI como una medida de seguridad 'extra', para verificar la identidad de quién compra.

Desde el Banco de España recomiendan que, aunque por lo general no sea necesario, si nos piden el DNI al pagar con tarjeta lo aceptemos, ya que es una simple medida de seguridad. Si no se puede o no se quiere entregar el DNI, también funciona al mismo efecto entregar el pasaporte o el carné de conducir.

La institución bancaria invita, además, a solicitar copia de la operación, así como revisar el importe que se introduce en el datáfono, cada vez que se pague con tarjeta.