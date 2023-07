Las mujeres se apoderan del podio en la final de 'Tu cara me suena': "Hoy ha nacido una estrella"

Tu cara me suena llegó al final de su edición con un "podio histórico", tal y como anunció Manel Fuentes. Y es que, las tres primeras posiciones fueron ocupadas por mujeres.

Míriam Rodríguez se proclamó la ganadora tras una magnífica imitación de Lady Gaga, interpretando Always remember us this way, de la película Ha nacido una estrella. "Os llevaré siempre en mi corazón", le dijo al público antes de continuar la última frase de la canción al piano, que ella misma tocó.

La exconcursante de Operación Triunfo consiguió el 35% de los votos del público, que era quien decidía al vencedor. Por su parte, el jurado se emocionó tras la actuación, dedicándole unas bonitas palabras.

"Hoy ha nacido una estrella para mucha gente que no te conocía", le aseguró Latre aprovechando el título de la película. "Espero que siempre mantengas esa intensidad en tu forma de ser, de cantar, de expresarte", le deseó Chenoa.

Andrea Guasch quedó en segunda posición, por un punto de diferencia con la ganadora. La actriz mostró agradecimiento: "Ha sido el regalo de mi vida porque esto es lo que soñaba". La joven imitó a Beyoncé con End of time.

Merche quedó la tercera, completando el podio femenino, tras una emotiva actuación donde lanzó un mensaje de amor propio. La gaditana se atrevió con Creo en mí, imitando a Natalia Jiménez.