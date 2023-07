Así es Lolita, la colaboradora de 'El Hormiguero' que siempre pedía un cojín en su silla del programa

En septiembre de 2021, El Hormiguero estrenó una de sus secciones con más éxito las últimas temporadas: La tertulia de actualidad. A lo largo de estos años, sus miembros han ido cambiando, manteniéndose desde el principio Rubén Amón y Juan del Val.

Juntos a ellos y Pablo Motos, en las primeras tertulias, se sentaron Gloria Serra y Lolita. La periodista abandonó el programa por temas profesionales y la hija de Lola Flores, lo dejó un tiempo después.

Juanma Castaño, Goyo Jiménez, Miguel Lago y María Dabán fueron sus sustitutos, siendo estos dos últimos los que se han quedado fijos junto a Amón y Del Val.

'Tertulia de actualidad' de 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Aunque sus intervenciones no dejaron indiferente a nadie, como cuando comentó que "Jesucristo habría sido un político cojonudo", o como cuando comentó el motivo por el que había cerrado su cuenta de Twitter.

"Te atacan de una manera rastrera. Me dijeron bastantes palabras peyorativas y yo, a mis 63 años, no lo aguanto porque en este país hay libertad y democracia para que cada uno exprese lo que quiera sin que le tengan que tachar de nada", afirmó.

Uno de sus momentos más destacados fue cuando renegó de uno de sus mayores éxitos, la canción Sarandonga: "No es que la odie porque me lo ha dado prácticamente todo desde que la grabé en 2001. Pero, para mí, esa canción es un martirio. Ya no soy la de Amor, amor, soy la de Sarandonga".

Lolita, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

La cantante solía comentar en sus intervenciones sus dolencias en la espalda, por lo que uno de los días de tertulia recibió un regalo por parte del equipo del programa de Antena 3, un cojín con su nombre para su silla.

"Sufrí un ataque de ciática y tuve que suspender las funciones de mi obra", comentó en una ocasión. "Mi madre decía que la vejez era horrorosa y llevaba razón, yo que voy teniendo casi su edad me parece espantosa", añadió.

Lolita, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

La importancia de la música en su vida

Lolita debutó en el mundo de la música con tan solo 17 años a finales de 1975 con el tema Amor, amor, obra del compositor y guitarrista jerezano Paco Cepero, que en un principio la compuso para el grupo Los Marismeños.

Ser la hija de la 'Faraona' favoreció y dificultó su carrera, pero la madrileña ha logrado tener una extensa trayectoria musical hasta la actualidad con otros éxitos como Sarandonga, Qué será de mí, No renunciaré o Lo voy a dividir.

Lolita interpreta en la gala de los Goya la canción 'Pena Penita', de su madre, Lola Flores. RTVE

Su faceta de actriz

La artista ha participado en obras de teatro, películas y series. Su primera aparición en el cine fue pocos años de edad en el filme protagonizado por sus padres, Lola Flores y Antonio González, bajo el título La Gitana y el charro. En 1976 participó junto al actor Máximo Valverde en su primera película, Haz la loca... no la guerra, dirigida por José Truchado.

Gracias a su interpretación en la segunda película de su carrera, Rencor, dirigida por Luis Miguel Albaladejo, ganó en 2002 el Goya a la mejor actriz revelación.

Fuerte apache, La princesa del polígono, El libro de las aguas, 2 francos, 40 pesetas o Luz de Soledad han sido otros filmes en los que ha participado la madrileña.

Elena Furiase y Lolita, en 'El Internado'. ANTENA 3

En la serie de El Internado (Antena 3) dio vida a la madre de Vicky, el personaje de su hija Elena Furiare. Otras ficciones de su carrera han sido Los ladrones van a la oficina, Hostal Royal Manzanares, Manos a la obra o El síndrome de Ulises, entre otras.

Su última serie ha sido Las invisibles, de SkyShowtime, que protagoniza junto a María Pujalte, Yoshira Escárrega, Paula del Río, Paula Mirá, Yaël Belicha y Elena Irureta.