La respuesta fue tan inmediata como negativa. No había razón para ello y por tanto hubieron de buscarse otra forma de volver a casa, a su mansión en Montecito, en California. Era septiembre de 2022 y el príncipe Harry y Meghan Markle solicitaron, dado que el vuelo tenía que hacerse, viajar de regreso a Estados Unidos en el Air Force One, pero la respuesta fue clara: "No".

Según ha podido saber el tabloide británico Daily Mail, los duques de Sussex intentaron hacer un extraño autostop por los cielos y pidieron, tras el funeral de la reina Isabel II, volver en el avión del presidente Joe Biden y así cruzar el Atlántico. Sin embargo, la Casa Blanca respondió con toda celeridad que la solicitud era completamente "inviable".

Según una fuente, si Harry y Meghan hubiesen viajado de vuelta en el avión presidencial "se habría provocado una gran confusión", dado que, en aquel momento sobre todo, "se habrían tensionado las relaciones con el Palacio [de Buckingham] y el nuevo rey", refiriéndose a Carlos III de Inglaterra.

Por aquella época, además, había aún mucha incógnita sobre la situación del príncipe Harry con el monarca, aunque ya se sabía que estaba muy cerca de producirse la publicación de sus memorias.

En las fechas posteriores al fallecimiento de la longeva soberana, los Biden utilizaron el Air Force One para asistir no solo al funeral per se, sino también a una recepción para líderes mundiales y miembros de la realeza extranjera organizada por el nuevo monarca. A este evento, Harry y Markle habían sido invitados, aunque luego fueron "desinvitados" al corregirse que la invitación era solo para royals que ejerciesen como tales.

Además, los duques de Sussex se encontraban ya en Reino Unido en aquel septiembre por unos compromisos derivados de su filantropía cuando recibieron la noticia de que la salud de la reina empeoraba. Aunque llegaron a Escocia para llorar su muerte, esto ocurrió horas después de que lo hiciese la familia, que viajó en vuelos privados.

Aquel gesto molestó al príncipe Harry, que intentó dar un golpe de efecto, el cual no le salió como esperaba, regresando a casa con el presidente Biden y su esposa, Jill Biden, a quien ya habían aconsejado que también dijese que no aquel año a asistir a los Juegos Invictus que dirige el duque de Sussex.