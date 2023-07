La suegra de Tamara Falcó ya tiene pensada la habitación que le va a preparar a su futuro nieto

Nadie ha confirmado que Tamara Falcó, solo diez días después de su sonada boda con Íñigo Onieva, esté ya embarazada. Pero todo el mundo habla de ello como si el bebé estuviera en camino. También la abuela paterna de la futura criatura, Carolina Molas, que aunque no quiere entrar en harina, dice que ya tiene "pensada" la habitación que su primer nieto tendrá en su casa.

Carolina Molas, reacia a hablar de su hijo y de su flamante nuera, asegura que tiene muchas ganas de convertirse en abuela, pero que ignora por completo los planes y plazos de la pareja. "Yo no tengo ni idea, cuando Dios se lo mande y ellos también quieran, que es enseguida, así que eso dependerá de la suerte".

Ha sido su propia nuera quien ha confirmado en una entrevista exclusiva que sigue un tratamiento natural para quedarse encinta, pero Carolina no desea hablar de ello. "Yo os pido por favor que no me hagáis preguntas, y menos de cosas de su vida, y tampoco de la mía, claro. Que no me hagáis preguntas en definitiva”.

Tampoco entra a aclarar si se lleva mal con Isabel Preysler, madre de Tamara, y se limita a decir que todo marcha "fenomenal". Y precisa que en ningún caso ayudó a su hijo a redactar la carta que le envió a Isabel cuando inició el proceso de reconquistar a Tamara y ser perdonado por su infidelidad pública. "No, no, Íñigo es mayorcito y ya sabe lo que tiene que hacer y lo que no", ha dicho su madre.