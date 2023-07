Así es Lali Espósito, la actriz y cantante argentina que fue 'life coach' de 'El Hormiguero'

El Hormiguero anunció para su temporada 17 dos nuevos colaboradores: Lali Espósito y Omar Montes. Pero ninguno de los dos cuajó entre los espectadores y desaparecieron del espacio de Antena 3.

La argentina fue presentada como la life coach del programa de Pablo Motos "que dará consejos y abrirá nuevos debates sobre los temas que más nos importan, pero de los no nos atrevemos a hablar", según anunciaron.

Pablo Motos y Lali Espósito, en 'El hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

Pero la argentina solo participó en un par de ocasiones en El Hormiguero, ya que, ya fuera por sus compromisos profesionales, que no viviera en España, que su sección no conectara con el público u otras razones, Espósito no volvió nunca más al programa.

Al que sí visitó este año fue a Broncano en La Resistencia, donde presentó la última temproada de su serie en Netflix, Sky Rojo, y hablaron su carera musical.

Lali Espósito y Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

Su carrera en Argentina

Su nombre real es Mariana Espósito, pero uno de sus hermanos no sabía pronunciar su nombre y comenzó a llamarla Lali, y la argentina usó el apodo como nombre profesional.

Después de 'Floricienta' y 'Chiquititas sin fin', esta fue la serie que lanzó a Lali Espósito al estrellato absoluto. Cinemanía

En 1998 hizo su primera participación en televisión en el programa infantil Caramelito y vos, conducido por Cecilia 'Caramelito' Carrizo, y debutó como actriz en 2003, en la telenovela infantil Rincón de luz.

El salto internacional en una serie lo hizo al protagonizar, junto a Verónica Sánchez, Miguel Ángel Silvestre, Asier Etxeandia, Yany Prado y Enric Auquer, la serie Sky Rojo, en Netflix.

Verónica Sánchez, Lali Espósito y Yany Prado afrontan la etapa final de su huida en la tercera y última temporada del thriller cómico creado por Álex Pina y Esther Martínez Lobato. Estreno en Netflix el 13 de enero. Cinemanía

En noviembre de 2022 se estrenó El fin del amor, una serie de Prime Video basada en el ensayo homónimo de Tamara Tenenbaum en la que también participó como productora ejecutiva y se encargó del casting.

Su carrera musical



Entre 2007 y de 2012 formó parte de la banda pop adolescente Teen Angels, que nació a partir de su aparición en la serie de televisión Casi ángeles.

La banda pop adolescente Teen Angels. Teen Angels

En 2013 comenzó su carrera como solista y en 2022 fue la encargada de cantar el himno de Argentina en la final del Mundial de fútbol que se disputó en Catar.

"Me avisaron 20 horas antes de la final y me tuve que ir a comprar un vestido porque estaba allí de turismo vestida con un chándal", le contó a Motos en una de sus visitas a El Hormiguero.

Lali Espósito, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Encima tenía la voz tomada porque había estado de fiesta el día anterior. Me compré el traje a las diez de la noche y me costó mucho porque como soy medio enana, todo me queda grande", comentó.

"Tanto me costó encontrar el vestido que me planteé salir a cantar el himno argentino desnuda con la bandera de mi país. Es que cuando me lo dijeron pensé que no era digna de esa oportunidad", añadió la actriz y cantante.

.@lalioficial nos cuenta cómo vivió la experiencia de cantar en la final del Mundial de Catar #LaliSilvestreEH pic.twitter.com/bJPvaJaA2g — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 10, 2023

Además, con su concierto en marzo de este año en el campo de fútbol José Amalfitani de Buenos Aires, donde juega el equipo Vélez Sarsfield, se convirtió en la primera mujer argentina en llenar un estadio en su país.