Chabeli Navarro carga contra su ex, Bertín Osborne, ante su nueva paternidad: "Se coge antes a un mentiroso que a un cojo"

Las críticas a Bertín Osborne tras dar a conocer que será padre a los 69 años no han dejado de aumentar. Especialmente después de confesar que "no es un niño buscado ni deseado". Y es que, si bien posteriormente intentó matizar sus declaraciones asegurando que no le iba a faltar nada, lo cierto es que no han sido pocos los famosos que han dado su opinión al respecto.

Prueba de ello han sido las palabras de Chabeli Navarro, con quien tuvo un esporádico romance. Ella y el sevillano estuvieron juntos a finales de 2021, aunque su amor no llegó a buen puerto. Y es que, aunque nunca llegaran a explicar nada sobre su aventura, lo cierto es que dos años después ha vuelto a salir a palestra.

"Como dice el refrán, se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Pasen semanas, meses o años. ¡Aleluya!", escribía la sevillana en su cuenta de Instagram. Si bien no ha llegado a escribir el nombre del cantante de manera explícita, todo parece indicar que se refiere a él.

'Story' de Chabeli. chabelinavarro / INSTAGRAM

Aunque, Chabeli no ha sido la única en hablar al respecto. Recientemente, Mercedes Milá hacía lo propio a través de sus redes sociales. La televisiva compartió un vídeo: "Tu reacción de que este hijo no es deseado es tan repugnante, triste, es tan antigua".