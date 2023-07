La profunda reflexión de Isaac Torres tras su ruptura con Lucía Sánchez

Isaac Torres y Lucía Sánchez se convirtieron en padres en octubre de 2022. La conocida pareja de Telecinco, aun con sus idas y venidas, decidió cambiar sus vidas por completo y traer al mundo a la pequeña Mía.

La expareja de La isla de las tentaciones, está viviendo de nuevo una crisis. Hace pocas semanas aparecían varias publicaciones de Instagram presumiendo de haber retomado su relación, pero ahora están separados de nuevo.

El 'lobo' publicó esta semana en stories una frase un tanto reflexiva que podría aludir a la situación sentimental que está viviendo con la madre de su primera y única hija: “Me pido perdón por todas las veces que dejé de ser feliz por alguien más”.

Coincidiendo con la story del exconcursante de Super Shore, Manuel Rodríguez, ex de Lucía, con el que participó en La isla de las tentaciones, opinó sobre la relación de ambos en su Instagram.

Un usuario le preguntó: "¿Crees que Lucía se ha quedado preñada para atar al 'Lobo'?". Manuel respondió visiblemente molesto y cansado del tema, dejando claro que la relación de su ex es "basura". Además, añadió: "La vida es muy bonita como para perder el tiempo, así que no me preguntéis más por temas que están más quemados que la piedra del mechero de un hippie. The end".