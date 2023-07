Dean Lewis aterriza en Barcelona para actuar en la Sala Apolo. El cantante australiano, elegido como artista de Apple Up Next en 2019, ha vendido más de 3,8 millones de álbumes y Ep's en todo el mundo, consiguiendo más de 7,5 mil millones de reproducciones hasta la fecha.

Su salto a la fama más internacional llegó con el tema Be Alright, que ahora cuenta con 3 mil millones de reproducciones y ha sido certificado más de 11 veces platino en Australia, 7 en Suecia y triple platino en Estados Unidos.

Ahora, actúa en Barcelona para deleitar a sus fans con su último trabajo discográfico The Hardest Love donde se encuentran algunos de sus recientes éxitos como How Do I Say Goodbye, dedicada a su padre, enfermo de cáncer, Looks Like Me o All For You.

C/ Nou de la Rambla, 113; 14 de julio; Entradas agotadas; sala-apolo.com