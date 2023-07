Ana Obregón utiliza la paternidad de Bertín Osborne para compararse: "Suerte es ser hombre y así no te criticarán"

La presentadora y actriz Ana Obregón, de 68 años, ha salido al paso de la noticia de que el presentador Bertín Osborne será padre a los 69 años, en un caso que ha estado rodeado de polémica por las declaraciones de Osborne acerca de que es un embarazo, el de su exnovia, no deseado.

Sin embargo, para Ana Obregón, que recientemente fue abuela por gestación subrogada, pagando para que otra mujer tuviera un bebé con el semen de su hijo fallecido, es un agravio comparativo la reacción popular con uno y otro caso.

A pesar de las muchas críticas que Bertín Osborne ha recibido, tanto por ser padre a esa edad, como por salir con una mujer de 32 años, como por sus declaraciones posteriores, Ana Obregón piensa que nadie le ha criticado sólo por ser hombre.

En Instagram, la actriz compartía el storie de una seguidora que decía: "No he visto a nadie diciendo nada [de Bertín y su paternidad], ah, vale, que Ana Obregón es mujer y les sale más rentable criticarla". A ese comentario, Obregón añadía: "Enhorabuena Bertín. Cuánto me alegro y lo sabes. Tu suerte es ser hombre y así no te criticarán".

No obstante, la polémica en torno a Ana Obregón y su llamada maternidad provino en su mayoría por el uso de la gestación subrogada, un proceso para el que la presentadora desembolsó una cantidad en torno a los 170.000 euros, según publicaba la revista Lecturas, de los cuales una pequeña parte fue a parar, como pago, a la madre gestante.

Además de compartir otros stories que iban en la misma dirección, la de que a Osborne no se le critica y a ella sí, también subió una foto de tres pájaros posados sobre una baranda junto al mar, que para ella podrían ser una suerte de espíritus protectores. "Cada anochecer vienen tres palomas para protegernos. Buenas noches, papá, mamá y Aleess", decía.