Harry Styles desata la locura y enamora en un Estadi Olímpic a rebosar

En una marea de boas de plumas, móviles grabando, sombreros de cowboy brillantes y abanicos de todos los colores, Harry Styles se dio un baño de masas en un Estadi Olímpic a rebosar.

Tal y como se esperaba, el cantante británico enamoró a Barcelona a golpe de canción y deleitó a sus fans durante dos horas con temas de sus tres discos: Harry Styles (2017), Fine Line (2019) y Harry's House (2022). Con una entrada triunfal que provocó el grito ensordecedor de sus 56.500 fans, Syles arrancó con Daydream para seguir con la famosísima Golden, marcando lo que sería el ritmo de la noche. "A partir de ahora vamos a ir hacia arriba, arriba y arriba", dijo el músico.

Ataviado con unos pantalones negros de cuero -de los cuales se quejó por la calor- y, un chaleco azul de flecos, el exintegrante de One Direction se paseó por el escenario regalando sonrisas y desatando la locura de sus fans, que no dejaron de cantar a todo pulmón cada una de las letras de canciones como Adore You, Keep Driving o Matilda.

En un espectáculo dinámico y divertido, Styles no perdió la oportunidad de interactuar con los fanáticos más cercanos al escenario y fue entonces cuando leyó el cartel de una joven de Bilbao: "Lee mis notas de los exámenes de la uni, ¿he aprobado?", escribió Paula, a lo que el británico, sorprendido, cumplió.

Harry Styles se ha convertido en un ícono de la música y en la actualidad es uno de los mayores influyentes de la industria. Sin embargo, en su 'Love On Tour' quiso acordarse de sus inicios con uno de los mayores éxitos de la ya desaparecida boyband One Direction. Versionada a un estilo más rockero, Harry arrancó con What Makes You Beautiful para terminarla con una declaración de amor a la capital catalana: "Os amo con todo mi corazón Barcelona".

Carismático y entregado a su público, el joven de Cheshire (Reino Unido) siguió el espectáculo con la divertida Watermelon Sugar, una de las favoritas del público, para seguir con su primer gran éxito en solitario Sign of the Times y sorprender con Medicine, una de las canciones sorpresa de la noche.

Para la etapa final, Styles agradeció el cariño de sus fans y explicó estar viviendo la mejor gira de su vida. "Me habéis cambiado la vida", aseguró ante los ojos llorosos de muchas espectadoras, que veían que su tiempo con el artista llegaba a su fin. La épica As it Was sonó antes que Kiwi, que cerró una noche mágica en Montjuïc.