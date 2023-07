Un 'influencer' español asegura que "recibe ideas en la mente" de genios como Thomas Edison: "Sabe que estoy alineado y no fallo"

Con la llegada de las redes sociales, se ha desarrollado un perfil muy específico de influencer que se dedica a ganar dinero creando contenido sobre "cómo mejorar" o como "hacerse millonario". Uno de estos 'coach' en España es Amadeo Llanos.

Ahora residiendo en Estados Unidos, el joven de 31 asegura que fue cambiar su vida de excesos por una dedicada al deporte y al emprendimiento, consiguiendo amasar una gran fortuna de joven.

Intentando explicar como ha conseguido esta pericia en su última entrevista, en el pódcast de Sergio Begueria y Juan Dominguez Tengo un Plan, ha revelado un 'truco' que no ha tardado en hacerse viral.

Es como si Paul del Tekken fuese un personaje de la que se avecina. https://t.co/qwGChJPbbP — SpokSponha (@spoksponha) July 9, 2023

"Yo a veces siento que me vienen a la cabeza ideas de mentes que ya no están aquí, que siguen en el universo y se conectan contigo", ha reconocido: "Alguien que es un genio y muere, Thomas Edison, que intentó diez mil veces hacer la luz y tú abandonas porque solo has probado una. Ese tío es un genio y esa mente sigue ahí fuera".

Por eso, si el fantasma del inventor "quiere comunicar algo a otra mente", "¿a quién lo va a hacer: a un drogadicto que gana mil euros al mes o lo va a hacer, a mí que sabe que estoy alineado y no fallo y voy a poder comunicar todo esto al mundo entero?".

Unas declaraciones que se han convertido en burla de redes sociales, con muchos pensando que debían ser de broma sus palabras y otros comparándole incluso de un personaje irónico de una serie de comedia.

Este vídeo es para llorar coño pic.twitter.com/8ljUetARRn — Forlanista (@forlanista_) July 10, 2023

Estoy llorando con el anormal del Llados. Esto no puede ser verdad dfjdfjd.pic.twitter.com/tkGc4kLCp9 — N✝️ (@enee_RM) July 3, 2023

No obstante, más vídeos suyos han comenzado a resurgir y en ellos se muestra excesivamente crítico con "los mileuristas" y "la gente con panza" por no aspirar a una vida como la suya.

“1930 de la época romana” me estoy ahogando con llados pic.twitter.com/8JDdJtJOpb — Imanol (@Mahtuerson) July 5, 2023

Además, como Andrew Tate, habla del 'matrix' y de cómo los usuarios de redes sociales están "atrapados" en él e "intentar bajar" los humos de personas como él.