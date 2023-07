José Manuel Parada se enfrenta a Emma García en 'Fiesta': "De ti no se sabe nada, guapa"

Tensión en Fiesta. El programa de Mediaset ha sido el escenario de la confrontación que han tenido José Manuel Parada y la presentadora Emma García. El televisivo ha sido acusado en numerosas ocasiones de haber sido infiel a la que fue su pareja, Chelo García Cortés, también rostro de Telecinco. El expresentador de Cine de Barrio, cansado, ha respondido visiblemente enfadado ante las acusaciones de la periodista: "Estoy molesto porque yo siempre me he caracterizado por defender mi vida privada e íntima. Los que salimos en la tele tenemos dos vidas".

Y es que no era la primera vez que el televisivo había sido culpado por ser infiel a la excolaboradora de Sálvame, con la que mantuvo una relación que duró diez años. Chelo no se ha cortado en recordárselo en su reciente libro, Sin etiquetas, en el que hablaba sin tapujos en uno de los capítulos de su relación con Parada y de cuando este "le fue infiel". Pero a José Manuel no le ha servido con responder las preguntas del polígrafo hace unas semanas para desmentir esa supuesta deslealtad. La máquina de Conchita, según él, "no dio ni una", puesto que esta se empeñó en que sí que había existido infidelidad hacia Chelo.

No solo la poligrafista quiso ponerle contra las cuerdas, sino que, Emma García, también lo hizo en su programa. Esto provocó que el exconductor de Cine de Barrio saltase en contra de su compañera de Mediaset, aludiendo a su vida sentimental: "Tú, por ejemplo, lo haces muy bien, que de ti no se sabe nada, guapa". Palabras que la presentadora no se tomó bien: "A mí déjame en paz, que siempre estás metiéndote conmigo".

Pero las insinuaciones de Parada no terminaron ahí. El ex de Chelo siguió comentando: "Tú picas, picas, atacas, atacas... pero te mantienes al margen", a lo que Emma respondió: "Yo no he salido con ningún famoso". Además, la presentadora aseguró que su marido, con el que lleva casada desde el año 2000, es anónimo y por ello no debería nombrarlo en televisión. "Eso lo dices tú. Habría que saber..." replicó el expresentador de Cine de Barrio.

Parece que este tema, que lleva vigente desde 2021, cuando nació la enemistad entre Chelo y Parada, va a perseguir al televisivo durante un tiempo. Él siempre se ha mantenido tajante y dispuesto a "pelear" en contra de su ex si fuera necesario, como comentó en Sálvame Deluxe cuando se sometió al polígrafo: "Espero que no me obligue a hacerlo, porque, si no cuenta la verdad, la cosa no se va a quedar así".