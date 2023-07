Nacho Martín Blanco: "El 23-J se decide si Feijóo gobierna solo o en coalición"

Nacho Martín Blanco dejó las filas de Ciudadanos para ser el candidato del PP por la provincia de Barcelona a las elecciones generales del 23 de julio y confía en que su partido logre "un resultado histórico" en este territorio catalán. Afirma que su formación está abierta a pactar con Vox, pero considera más coherente un acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas españolas, el PP y el PSOE, para escapar de la "espiral de guerracivilismo" que, a su parecer, impone el sanchismo".

Tras dejar Ciudadanos, lleva ya varias semanas como candidato del Partido Popular por Barcelona para las elecciones generales del 23 de julio. ¿Se siente cómodo?Me siento absolutamente cómodo, seguramente por mi propia aproximación a la política. Me considero una persona liberal, con una visión política de centro o centroderecha. Y creo que en las actuales circunstancias de España lo más razonable es que ese voto sensato que va del centro al centroderecha, e incluso el de algún votante desencantado del centroizquierda por la deriva populista del sanchismo, se reagrupe y se concentre en el Partido Popular. Tiene todo el sentido que reagrupemos y concentremos el voto constitucionalista en Cataluña en torno al proyecto de Alberto Núñez Feijóo.

El hecho de que Ciudadanos no se presente a estas elecciones generales, una decisión que usted avaló, ¿cree que beneficiará al Partido Popular teniendo en cuenta que, sobre todo en Cataluña, Ciudadanos era el azote del independentismo?Sin duda, el hecho de que el Partido Popular aparezca como la principal fuerza de centroderecha favorece esa concentración de voto, favorece al PP y a Alberto Núñez Feijóo. Probablemente, podamos obtener una mayoría suficiente para gobernar, a poder ser en solitario. El 23-J se decide si Feijóo gobierna solo o en coalición.

Martín Blanco, en la redacción de 20 Minutos en Barcelona. MIQUEL TAVERNA

La última encuesta del CEO, con resultados para el 23-J, les da a ustedes un incremento de escaños de los 2 actuales a 6-8 en Cataluña. ¿Sería un buen resultado para usted?Sin duda, yo soy optimista. Tengo la percepción, por lo que he estado viendo estos días reuniéndome con gente del ámbito comercial, empresarial, de la economía o de la abogacía, de que existe una voluntad de cambio en la mayoría de la sociedad catalana, y concretamente en Barcelona. En Cataluña, todo lo que sea situarse por encima de 7 u 8 escaños, creo que es un buen resultado. Y tengo la sensación de que en la provincia de Barcelona podemos obtener un resultado histórico que permita y ayude a articular la mayoría del cambio en el conjunto de España. Por eso no me conformo ni tan siquiera con la franja más alta de la horquilla de esos 6-8. Creo que podemos llegar a tener incluso 9 o 10 escaños en Cataluña y 6 por la provincia de Barcelona.

Los pactos que está cerrando el Partido Popular con Vox en comunidades como Valencia o Baleares, ¿pueden perjudicar electoralmente al PP en Cataluña?En absoluto. Tengo la impresión de que, en general, la sociedad catalana, igual que la del conjunto de España, tiene un anhelo de cambio. Por otro lado, pienso que no es razonable que aquellos que están pactando con ERC, con Junts o incluso con Bildu con absoluta normalidad, le digan al PP con quién puede pactar o con quien no. El Partido Popular está dejando muy claro cuáles son las premisas sobre las que deben basarse sus pactos y, en este aspecto, tengo la absoluta tranquilidad de que los pactos a los que hemos llegado con otras formaciones, también con Vox, no van a suponer, como pretenden los críticos, un retroceso en derechos, ni en términos sociales o morales en nuestro país. El PP es precisamente la garantía de que eso no ocurra, y lo ha demostrado en su compromiso en luchas contra la violencia machista, en la defensa de los derechos LGTBI.

En un momento de la entrevista. MIQUEL TAVERNA

Defienden pactar con Vox y no con partidos nacionalistas. ¿Cree que Vox es menos extremista que los nacionalistas?Me cuesta mucho entrar a ponderar quién es más extremista o menos. Por naturaleza, soy un político pragmático y moderado. Por tanto, me gustan los pactos hacia el centro, entre los dos grandes partidos de España. El artículo dos de la Constitución habla de la indisoluble unidad de la nación española y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España. Bien, pues hay unos partidos que quieren liquidar esa unidad, que son Junts y ERC. De hecho, ya perpetraron en 2017 un ataque directo contra ese precepto fundamental. Y hay otro partido, en este caso Vox, que quiere acabar con el Estado autonómico. Pero Vox no ha hecho nada contra la ley, contra la Constitución, en pro de sus objetivos políticos, que yo no comparto. No comparto ni la pretensión de liquidar la unidad de la nación española ni la pretensión de liquidar el Estado autonómico, pero lo que ya han demostrado unos, no lo han demostrado los otros.



¿Y qué opinión le merece Vox?Pues opino muchas cosas, algunas buenas y otras no tan buenas. Lo que en verdad opino es que España necesita altura de miras de los dos grandes partidos sistémicos de nuestro país, la altura de miras que ha demostrado Dani Sirera en el Ayuntamiento de Barcelona al darle la alcaldía a Jaume Collboni. Demuestra la responsabilidad del sentido del deber que tiene el PP. Creo que en España otro gallo cantaría si los dos grandes partidos se condujeran siempre con la misma responsabilidad que lo ha hecho el Partido Popular en Barcelona.

Precisamente entró en campaña Felipe González abogando por esta tesis que usted comenta, la de dejar que gobierne la lista más votada cuando no hay otra opción…Lo comparto plenamente. Es lo más razonable teniendo en cuenta la situación de nuestro país. Es imprescindible que los dos grandes partidos asuman su responsabilidad histórica en España. Lo que no podemos dejar es que España se deslice hacia una pendiente de fanatismo, de radicalismo, que haga imposible la convivencia. El Gobierno Sánchez, con sus pactos tanto con Podemos como con los nacionalistas, ha favorecido un clima social de confrontación que no conviene. Lo que conviene es escapar de esa espiral de guerracivilismo y la única garantía de sacar a Sánchez del gobierno es Feijóo. Por eso me parece tan importante acabar con este periodo tan oscuro de la historia reciente de España.



Martín Blanco dice que es un defensor del bilingüismo. MIQUEL TAVERNA

Si el 23-J ganara el PSOE, ¿también abogarían por apoyarles?

El propio Alberto Núñez Feijóo se ha manifestado a ese respecto y lo ha hecho en ese sentido. Me parece que es lo razonable y es lo más ecuánime, lo más equitativo con el sentir de la mayoría de los españoles. Si hay una victoria del PP, como parece probable con las encuestas en la mano, pues yo creo que lo lógico sería que el Partido Socialista favoreciese la investidura de Alberto Núñez Feijóo y, a la recíproca, efectivamente.



Proponen reformar el Código Penal para homologarlo con Europa en materia de sedición, malversación y referéndum, así como modificar la ley del indulto. Es deshacer todo lo que se ha hecho hasta ahora.Es que yo creo que la convivencia no se basa en la claudicación. Yo soy un político, insisto, que me considero moderado, pragmático y siempre he hecho del respeto al adversario político una de mis divisas, pero siempre desde la defensa firme en mis convicciones. No creo que la convivencia en Cataluña pase por hacer todo lo que los nacionalistas nos dicen que debemos hacer, qué es lo que ha hecho Sánchez. La convivencia en Cataluña pasa por reconocer que la sociedad catalana es plural. Hemos de hacer pedagogía y convencer a muchos catalanes de que cuando gobierna el PP, las cosas a Cataluña le van bien, y acabar con los mantras, con las mentiras que el nacionalismo ha ido imponiendo estos años sobre lo que puede constituir para Cataluña un Gobierno del Partido Popular. Los Gobiernos del Partido Popular han sido favorables en términos económicos, de desarrollo social y cultural, etcétera para Cataluña y es justo que lo digamos.

¿Qué opina de las reformas realizadas por el Gobierno de Sánchez?Derogar el delito de sedición, reformar la malversación de fondos públicos e indultar a quienes dieron un golpe contra la democracia en el año 2017 por intereses partidistas, por continuar perpetuándose en la Moncloa, me parece de una irresponsabilidad histórica sin precedentes. Por eso creo que España necesita volver a la seguridad jurídica que nos homologa con Europa al contar con una defensa, una protección y salvaguarda contra aquellos delitos que atenten contra la unidad del país.

El candidato del PP en Barcelona en otro momento de la entrevista. MIQUEL TAVERNA

Esta marcha atrás con lo legislado, ¿no cree que puede dar alas al independentismo o que se vuelva a un clima de crispación como el de 2017?El nacionalismo vive de la crispación, del enfrentamiento, y siempre que gobierna intenta forzar la máquina para tratar de generar esa confrontación. Es lo que ellos llamaban en su día el choque de trenes. Yo estoy convencido de que la sociedad catalana quiere pasar página de la confrontación, pues hemos asumido que para el bienestar de Cataluña, es imprescindible garantizar un marco legal estable y previsible. Lo que no podemos hacer es estar cambiando las leyes al albur de las veleidades partidistas del Gobierno de turno. Creo que tenemos que ser firmes y valientes a la hora de tomar decisiones. No podemos ponerle una alfombra roja a aquellos que han demostrado tanta deslealtad, que es lo que está haciendo Pedro Sánchez para perpetuarse en la Moncloa, sin pensar para nada en el interés general.

Precisamente Carles Puigdemont resaltaba en una entrevista radiofónica esta firmeza. Decía que el PP no engaña.Me cuesta mucho hacer de exégeta de un personaje tan veleidoso, por no decir desaprensivo, como Puigdemont, que lo que debería hacer es ponerse a disposición de la justicia. También ha dicho que emisarios del PSOE le ofrecieron por un periodo breve en la cárcel, un indulto. No suelo dar mucha credibilidad a lo que dice, pero, por desgracia, cuando leo estas declaraciones, no puedo evitar decir: pues quizás sea cierto, teniendo en cuenta los antecedentes de Pedro Sánchez, lo que ha hecho con otros de los conmilitones de Puigdemont. La sola sospecha de que puede que ese disparate sea cierto, ya debilita nuestra democracia.

El Tribunal General de la Unión Europea ha retirado la inmunidad a Puigdemont. La segunda parte de esta historia se jugará con un nuevo Gobierno en España. Si es del PP, ¿qué harán?Respetar las decisiones de los tribunales nacionales e internacionales. Esta es una cuestión judicial y no política. Son quienes atentaron contra la Constitución en el año 2017. Y lógicamente, sentaremos las bases de previsibilidad legal para que eso no pueda volver a ocurrir. Tratar de escindir una parte del territorio de un Estado democrático de derecho como España, por las bravas, de forma ilegal, debe ser, como cualquier país del mundo, penado con la suficiente firmeza y severidad. España necesita estabilidad y seguridad jurídica. No podemos dar la sensación de que cumplir la ley es una cosa optativa. El ejemplo que se ha dado con la manera en que se ha llevado desde el PSOE el postproceso ha sido profundamente perjudicial. La sensación es de que si tú eres necesario para apuntalar el Gobierno, puedes tener impunidad.

En 2017, con el proceso independentista, muchas empresas se marcharon de Cataluña y no han vuelto. ¿Tiene el PP medidas concretas para que regresen?Es imprescindible dotar de seguridad jurídica a nuestro sistema judicial, nuestro Estado de Derecho y nuestro sistema democrático y favorecer la creación de empresas reduciendo las trabas burocráticas. Queremos que en Cataluña se cree un clima ideológico, político, social y jurídico mucho más amable con las empresas. Este Gobierno ha hecho una política abiertamente antiempresarial, de hostilidad a los empresarios, y nosotros queremos hacerla de reconocimiento a los empresarios que crean riqueza. Cataluña siempre ha sido un motor económico en España y hay que volver a situarla a la vanguardia. También hay que favorecer que los autónomos puedan emprender con esa cuota a cero durante el primer año y rebajar el IRPF en las rentas menores de 40.000 euros.

Martín Blanco durante la entrevista con 20minutos. MIQUEL TAVERNA

¿Han tenido algún contacto con las grandes empresas que se marcharon para saber si su intención es de volver?He tenido oportunidad de hablar con algunos empresarios catalanes que se fueron y en sus aspiraciones no está el no volver nunca. Ninguno tiene una fijación contra Cataluña, como pretenden a veces los nacionalistas, sino contra el régimen creado por el nacionalismo y el hecho de que Cataluña sea la comunidad autónoma que tiene más impuestos propios, que perjudican sobremanera el crecimiento de la economía. Tendremos una interlocución amable con los empresarios en un espacio de sana y libre competencia, y eso garantizará la vuelta de muchas empresas a Cataluña.

El hecho de que la pequeña y mediana empresa perdiera el poder en las cámaras de comercio, ¿puede haber supuesto dificultades?Uno de los grandes problemas que habido es que una parte de la sociedad catalana se ha inhibido de las cosas de Cataluña, y me parece imprescindible que el Gobierno favorezca que se implique y tenga una interlocución fluida con el conjunto de la sociedad catalana, también con los empresarios y las cámaras de comercio. Y no solo con los nacionalistas que se autoerigen en representantes exclusivos y abusivos de la catalanidad. El nacionalismo ha seguido una política claramente de guerra de trincheras, han conseguido situar a un nacionalista en cada una de las principales instituciones y eso ha hecho que parezca que prácticamente todo el mundo es nacionalista.



¿Van a defender que haya más castellano en las escuelas catalanas?Por supuesto. Nuestros hijos, ya sean en castellanohablantes o catalanohablantes, tienen derecho a educarse también en español. Soy un firme defensor del bilingüismo en mi vida cotidiana, pues hablo indistintamente catalán y castellano. En casa, somos castellanohablantes y estoy encantado de que mis tres hijos sientan como propia la lengua catalana. Pero a la recíproca, lo razonable, justo y que es de derecho es que el catalán y el castellano sean ambas lenguas vehiculares, no solo porque lo dice una sentencia, la del 25%, que también hay que cumplirla.

¿La defensa del castellano será uno de los ejes de su campaña o prefieren centrarse más en otros temas?

Es evidente que la sociedad catalana está en un estadio diferente al de 2017. Las condiciones actuales obligan a un debate basado en las dificultades que tienen las familias para llegar a fin de mes, en el incremento abusivo del precio de la cesta de la compra. El de la lengua es un tema que los nacionalistas han convertido siempre en su principal caballo de batalla y ahora están haciendo una ofensiva evidente, hablando en términos muy victimistas sobre la situación del catalán. Lo que debemos hacer es responder con razonabilidad, pero con firmeza. El castellano debe ser lengua vehicular en las escuelas catalanas junto con el catalán y, a poder ser, el inglés.

En okupaciones, Cataluña lidera la lista de comunidades, con 1.673 casos, el 43% del total de España, según datos del INE. ¿Qué medidas proponen para combatirlas?

Proponemos hacer los cambios legislativos necesarios para poder llevar a cabo la expulsión de okupas en 24 horas. Es absolutamente inadmisible que se haya establecido su impunidad y que alguien tenga que vivir con el miedo de irse de su casa por un periodo por si se la okupan. El clima ideológico que se ha creado en Cataluña y España hace que cuando tú defiendes algo tan básico como la propiedad privada, que es un derecho fundamental, algunos te miren como si fueras un extraterrestre. La propiedad privada es un derecho sagrado e inviolable y debemos operar sobre esa base y dar seguridad jurídica a la ciudadanía.

En Cataluña hay un clamor por la falta de inversión en infraestructuras. ¿Cómo pretenden solucionar el problema?Es muy importante que el Gobierno tenga la capacidad de comprometer obra pública, pero también la Generalitat, porque tampoco me parece justo ni asumible que se ponga el acento solo en los incumplimientos del Gobierno. La obra pública en Cataluña está paralizada, en muchos sentidos, por la acción de partidos populistas, como ERC, la Cup o Junts, que dicen que no absolutamente a todo: a la ampliación de los accesos al puerto de Barcelona, a la alta velocidad, a la ampliación del aeropuerto. Nosotros queremos comprometernos con unos presupuestos que tengan en cuenta las necesidades infraestructurales en Cataluña y en todas las comunidades, y que haya una ejecución razonable. Pero para ello hay que crear las condiciones legales, jurídicas y políticas necesarias y un clima de libertad.

La mejora de Rodalies es un eterno tema pendiente en Cataluña. ¿Prevén abordarla? ¿Cómo?Hay que conseguir la cooperación entre administraciones para que se ponga fin a esa a esa lacra que ya dura demasiados años y el PP se compromete a tomar esta cuestión como un elemento principal porque perjudica a los ciudadanos de a pie. Pero los problemas en Cercanías son bastante comunes en el conjunto de España, no solo en Cataluña, y por eso creo que debemos abordar esta cuestión de forma integral.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha recibido muchas críticas por el hecho de poder ser investido gracias al apoyo del PP. ¿Qué opinión le merece?Me parece una fórmula ideal la del apoyo del PP al PSC en el gobierno municipal, de la que deberían tomar nota todos los agentes implicados en la gobernación de España y de Cataluña, porque representa la responsabilidad y el sentido de Estado. Daniel Sirera se presentó con un programa que incluía que evitaríamos que Colau siguiera gobernando Barcelona e impediría que la ciudad cayera en manos del separatismo. Y al final, con el apoyo lógico del PP, se ha conseguido. Me parece una magnífica noticia para Barcelona, Cataluña y España ese acuerdo entre el PP y el PSC.

¿Qué le parece que se considere que los votos del PP no son útiles, que se comparen incluso a los de Vox?Si por Vox fuera, es probable que la resolución de esa correlación de fuerzas en el Ayuntamiento de Barcelona hubiera sido otra y, a lo mejor, hoy Trias sería alcalde. El PP demostró sentido de Estado y alteza de miras al ver que Trias había llegado a un acuerdo con Maragall en clave abiertamente separatista. Aunque Collboni no sea el alcalde ideal para nosotros, es evidente que es el mal menor. Esa es la política razonable y útil. Si tú eres un ciudadano de Barcelona de centroderecha, quieres evitar los excesos de la izquierda más populista y más radical y del separatismo.