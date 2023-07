Muere George Tickner, cofundador y guitarrista de Journey, a los 76 años

EL guitarrista George Tickner, quien fuera uno de los miembros fundadores de la banda de música Journey, ha fallecido a los 76 años, tal y como lo ha dado a conocer uno de sus excompañeros en la banda, Neal Schon, a través de sus redes sociales.

"Traigo noticias muy tristes. George Tickner, el guitarrista rítmico original de Journey y colaborador en la composición de sus primeros tres álbumes, ha muerto", ha escrito Schon, si bien en su mensaje no ha revelado las causas de la muerte del músico. "Nuestras condolencias a su familia y amigos, y a todos los miembros pasados y presentes de la banda. Es tan descorazonador. Creo que debemos darnos un abrazo grupal", ha finalizado.

George Tickner, precisamente junto a Schon y al bajista Ross Valory, fundó Journey en el año 1973, dando el pistoletazo de salida a una banda que marcaría toda una época gracias a temas inmortales como Don’t Stop Believin', Open Arms, Any Way You Want It, Separate Ways (Worlds Apart) o Who’s Crying Now, entre otras.

Sin embargo, Tickner, nacido en 1946 y que ya antes fue parte de Frumious Bandersnatch —una banda de rock psicodélico formada en Berkeley a finales de los 60—, se había retirado de Joruney apenas un par de años después, en 1975, para dedicarse por entero a su vocación profesional, ya que recibió una beca de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford y ejerció como tal durante su vida.

Ello no fue óbice para que colaborase puntualmente con sus antiguos compañeros en el mundo de la música y fuese parte importante en la composición de algunos de los temas que acabarían haciendo de Journey una banda que ha vendido más de 100 millones de discos.

George Tickner, co-founder and original rhythm guitarist of Journey, has died. He was 76. https://t.co/O6eP0u9Esg — Variety (@Variety) July 6, 2023

Si bien nunca renunció a la música, en los últimos años se dedicaba a escribir y a llevar a cabo acciones locales para con su comunidad como pasatiempo. Su última aparición pública fue en 2005 junto a sus viejos compañeros de la banda, incluso otros posteriores como Steve Perry, cuando el grupo obtuvo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.