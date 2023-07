El clima de los Pirineos le pasa factura a Eladio Carrión en su entrevista en 'La Resistencia': "Soy del Caribe"

Eladio Carrión fue el último invitado de la sexta temporada de La Resistencia, a la que acudió para presentar su nuevo single, Si salimos, donde ha contado con la colaboración del cantante 50 Cent.

"Es mi rapero favorito. Una leyenda. Al conocerlo me puse nervioso porque es muy grande. Fue un honor estar con él", le contó al presentador.

→ @eladiocarrion: "Me puse muy nervioso al conocer a 50 Cent"



Te haces caca si te da la mano semejante leyenda

Con Broncano también charló sobre su gira europea, pero el conductor del programa de Movistar Plus+ se dio cuenta de un detalle: "Un momento, ¿has hecho el truco de poner European Tour y todas las fechas son en España? ¿Cómo eres tan sinvergüenza?", destacó.

"No me fijé y cuando se publicó recibí un montón de notificaciones con el error, pero... ¿España no es Europa? Técnicamente no está mal dicho, es el continente correcto", se excusó entre risas.

*𝐋𝐚 𝐠𝐢𝐫𝐚 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐄𝐥𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐢ó𝐧*



Si te pones a analizarlo, el cartel no dice ninguna mentira

Durante la entrevista, el rapero comentó que había vivido en muchos lugares por la profesión de su padre, militar. Uno de ellos había sido Alaska, y comparó la temperatura del pirineo aragonés con la del estado de Estados Unidos.

"Estás pasándolo mal", le dijo Broncano a su invitado al verle encogido por el frío. "Soy del Caribe, esto no es normal para mí, lo de Alaska ya se me olvidó", le contestó Carrión.

Entonces, el presentador se levantó y cogió una manta, que le ofreció al artista para que se envolviera con ella y pudiera continuar con la entrevista.

¿Se podría decir que Eladio Carrión está Heladio? 🥁

Por último, el conductor del programa le hizo las preguntas clásicas: Dinero en el banco y relaciones sexuales en los últimos 30 días. El rapero respondió a la primera que "son 7 dígitos y menos de 8". Y a la segunda señaló que "estoy tranquilito. Unas ocho veces".