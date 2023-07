Los malos rollos aterrizan en 'Vaya vacaciones': "Siente que hay gente inferior"

El nuevo reality de Telecinco, Vaya vacaciones, se estrenó durante la noche del jueves. En menos de 24 horas, los concursantes protagonizaron los primeros enfrentamientos, dejando ver cómo aterrizaron con ellos los malos rollos en el Caribe.

Luján Argüelles visitó al grupo, que aún no sabía que las vacaciones, en realidad, serían para trabajar y luchar por el premio de 25.000 euros para la mejor pareja.

"La energía se podría limpiar un poquito", aseguró Luna Zacharías tras la primera noche de convivencia. "La relación entre Marta y Carmen se podría mejorar", aseguró la exconcursante de MasterChef.

Carmen Nadales confirmó los hechos. "Ella me ataca", se quejó. Marta Peñate dio su versión de los hechos: "Ella me ha hecho comentarios que me han parecido que siente que hay gente inferior".

La aludida se defendió asegurando que ella "no menosprecia a nadie". En respuesta, Peñate se quejó de más cosas de su compañera: "Su tono de voz me hace eco".