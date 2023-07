La oleada de tiroteos en EEUU no cesa: cuatro personas mueren en un ataque en Luisiana

La oleada de tiroteos en Estados Unidos no cesa. Al menos cuatro personas han muerto y siete han resultado heridas durante la noche de este martes en la localidad de Shreveport (Luisiana), en una celebración por el Día de la Independencia de Estados Unidos.

Medios como la cadena CNN informaron este miércoles del suceso, que está siendo investigado por las autoridades. Aunque inicialmente se contabilizaron tres víctimas mortales, las autoridades encontraron un cuarto cadáver en la zona, según el periódico The New York Times, que cita a fuentes policiales. De momento la Policía no ha realizado arrestos.

El suceso se su ma a los tiroteos que se han registrado en los días previos a la celebración del Día de la Independencia en diferentes ciudades del país, como Baltimore (Maryland), Fort Worth (Texas) o Filadelfia (Pensilvania).

Estos tres asaltos se cobraron la vida de ocho personas murieron. La organización Gun Violence Archive define como tiroteos masivos aquellos en los que mueren o resultan heridas más de cuatro personas, además del atacante.

Según el grupo, que se encarga de mantener un registro de los incidentes con armas de fuego en el país, en lo que va de 2023 se han registrado 346 tiroteos de masas.

En un comunicado con motivo del Día de la Independencia, el martes, el presidente estadounidense, Joe Biden, pidió leyes que prohíban las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, entre otras cosas.