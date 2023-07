Verdeliss responde a la seguidora que la llamó "esquelética" con una nueva publicación: "Soy fuerte como un roble"

Verdeliss ha comenzado el verano pero no con el mejor pie. Y es que, la influencer ha sido víctima de una gran cantidad de críticas por la dieta alimenticia de sus hijos, y la suya propia. De hecho, una de sus seguidoras llegó incluso a llamarla "esquelética".

Estefi Unzu, como se llama realmente la creadora de contenido, y toda su extensa familia al completo han acudido a Punta Umbría, Huelva, para disfrutar del calor. Allí, publicó una serie de fotografías en las que aparece en la piscina del hotel, seguidas de una recopilación de mensajes negativos sobre su cuerpo.

"'El retorno de la hater'. Si en el fondo, Ana María tiene su corazoncito. De las buenas acciones no se alardea, se reservan para el anonimato. ¿O no? Ay... si para crearse una cuenta, fuese obligatorio el DNI", ha escrito la instagramer con sarna en su perfil, dejando claro lo que opina de los mensajes negativos.

Y es que, si algo ha querido destacar, es que ningún mensaje va a hacer que se sienta inferior: "Pienso seguir enseñando mi cuerpo. Qué otros complejos, me habrán creado las redes sociales. Pero amigas, este 'esqueleto' es fuerte como un roble. Me lleva, me trae, me ha permitido gestar 8 hijos y satisfacer mi chute de correr una maratón mensual. No seré yo quien lo castigue con desprecios, por mucho que haya quien me intente convencer".

La publicación cuenta ya con más de 83.000 'me gusta', y se ha llenado de cientos de comentarios en los que apoyan a Verdeliss. "Tiene que ser duro ser una persona con tanto odio en su interior", ha asegurado una de sus seguidoras, refiriéndose a la persona que criticó a la influencer.