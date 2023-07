Lara Dibildos sale con el abogado Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del presidente del Tribunal Constitucional

El pasado marzo, Lara Dibildos tuvo que vivir uno de los momentos más amargos de su vida al despedir a su madre, la querida Laura Valenzuela. Ahora, meses después, la actriz es de nuevo noticia, pero por una cosa más amable: su corazón se encuentra ocupado de nuevo.

Según publica Semana, la intérprete está metida de lleno en una nueva relación, a la que pone nombre y apellidos. El hombre que ha vuelto a enamorar a la intérprete es Cándido Conde-Pumpido Varela, abogado e hijo del presidente del Tribunal Constitucional y exfiscal general del Estado en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero.

Por su parte, destaca la revista, Lara Dibildos, aunque en un principio decidió llevar esta relación con cierta discreción, ya no tiene reparo alguno en mostrar el amor que siente hacia este atractivo abogado y no se oculta cuando se trata de disfrutar de planes de ocio en compañía de su nuevo novio. Por ejemplo, en el festival Love the 90's, donde dejaron constancia de que su historia de amor va viento en popa y totalmente en serio.

El abogado nació en A Coruña, tiene 42 años y dos hijos de su anterior matrimonio. Destaca Semana que es socio fundador del Despacho Conde-Pumpido & de Porres Abogados. Lara, por su parte, continúa recorriendo España con las obras de teatro en las que participa.