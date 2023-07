Broncano, a Ozuna, en 'La Resistencia': "Hoy he hecho el amor escuchando una de tus canciones"

MOVISTAR PLUS+

Ozuna visitó este martes La Resistencia para presentar su nuevo single llamado Eva Longoria. El público del programa de Movistar Plus+ le recibió con una gran ovación que sorprendió al artista.

"No esperaba tanta energía, esto parece un concierto", reconoció el puertorriqueño sobre los espectadores presentes en el teatro, que le pidieorn que cantara alguno de sus temas.

Casi se cae el puto teatro cuando ha entrado @ozuna pic.twitter.com/I3cPawfnEo — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) July 4, 2023

Ozuna comenzó a entonar El Farsante y, al acabar, Broncano le sorprendió con un curioso dato: "Sabes, y esto no es broma porque te va a parecer increíble, que esta mañana he hecho el amor escuchando ese tema".

El cantante no pudo evitar reírse ante tal afirmación, pero el presentador quiso relatarle todo lo sucedido: "Estaba en el ordenador haciendo cosas de trabajo y tenía puesta una lista de bachata...".

Ozuna, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"Me saltó El Farsante, he apagado el ordenador, me quité de camino la ropa, busqué a mi novia y se practicó el sexo", describió el conductor del programa. "Hiciste el amor con hit", le contestó el invitado.