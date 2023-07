El reproche de Paula Púa a Edu Soto en 'Me resbala': "Lo estoy clavando"

Paula Púa y Edu Soto se enfrentaron a la prueba de 'Palabras corrientes' durante la noche del martes en Me resbala. La cómica debía "transmitir la palabra al compañero si repetir ninguna de las palabras del pantallón", tal y como explicó Lara Álvarez.

El concursante le advirtió a Paula desde el principio. "Alláname el camino y no sufrirás", le dijo, ya que, cada vez que hiciera algún gesto o nombrase una palabra prohibida, se llevaría un calambrazo.

"Os juro que pensaba que fingíais", confesó Púa tras llevarse los primeros calambres en la silla y comprobar que eran reales. La joven debía transmitió la palabra 'Metro' con una excelente explicación, pero Edu esquivaba decir la respuesta correcta.

"Lo estoy clavando", aseguró Paula, que le reprochó a Edu no decir la respuesta correcta para alargar la posibilidad de llevarse calambres. "Os está jodiendo que lo esté haciendo bien", dijo antes de llevarse otro calambre por decir una palabrota.

Florentino Fernández intercedió por la concursante. "Lo sabías desde el principio y no has dicho nada otra vez", le dijo Flo a Edu. "Sé que lo sabes, tienes cara de traidor", volvió a reprocharle Paula tras vacilar con la palabra 'Mecedora'.