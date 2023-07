La 'streamer' mexicana Samy Rivers denuncia "comentarios xenófobos" en la polémica sobre su combate: "Yo no tengo la culpa"

Samy Rivers se ha pronunciado sobre la polémica que está protagonizando junto con su contrincante, la tiktoker española Marina Rivers, tras dos días de debate en redes sociales sobre quién merecía ganar.

A pesar de la victoria de la madrileña, miles de usuarios han criticado la decisión de los jueces y han mandado mensajes de odio a Marina después de que la propia Samy, e incluso Ibai Llanos, opinaran que no debía haber ganado.

Tras La Velada, Samy comentó en su Twitter que no pudo celebrar la victoria de su segundo combate porque no estaba de acuerdo con el resultado del primero. "Me quedo con la experiencia de escuchar un estadio entero coreando mi nombre en un país que no es el mío", escribió.

sentimiento agridulce porque no estoy de acuerdo con el resultado de la primera pelea y eso mismo no me dejó festejar bien el segundo triunfo. Pero hoy hicimos historia, hicimos 2 peleas en una misma noche. Hoy se vieron tantos meses de esfuerzo, dedicacion, disciplina y… pic.twitter.com/9nsLOWtzBy — rivers (@samyriveratv) July 2, 2023

Sin embargo, días más tardes ha asegurado que ella también está recibiendo muchos comentarios negativos de aquellas personas que defienden a Marina Rivers y han criticado su actitud altiva ante la derrota.

me abuchearon en el estadio, me dijeron cosas xenofobas horribles, llevo recibiendo mensajes de odio desde hace días, se metieron hasta con mi familia y yo no he dicho nada. la gente es una mierda, pero es una mierda para todos. Para parar esto, practiquen lo que predican. Tu no… — rivers (@samyriveratv) July 3, 2023

"Me abuchearon en el estadio y me dijeron cosas xenófobas horribles", ha asegurado en un nuevo hilo de Twitter: "Llevo recibiendo mensajes de odio desde hace días, se metieron hasta con mi familia y yo no he dicho nada".

"La gente es una mierda, pero una mierda para todos", se ha lamentado: "Para parar esto, practiquen lo que predicen. Tú no tienes la culpa Marina, pero yo tampoco".

me abuchearon en el estadio, me dijeron cosas xenofobas horribles, llevo recibiendo mensajes de odio desde hace días, se metieron hasta con mi familia y yo no he dicho nada. la gente es una mierda, pero es una mierda para todos. Para parar esto, practiquen lo que predican. Tu no… — rivers (@samyriveratv) July 3, 2023

Eso sí, ha defendido su primera reacción: "Decir mi opinión del resultado no es desmeritar el trabajo de Marina y tampoco es incitar al odio. Es mi opinión y la sostengo. Todavía más al ver la repetición de todo".

También ha señalado que, el resto de grandes streamers que han criticado la decisión de los jueves lo han hecho por ser "sus amigos y conocidos", pero no para "hacer de menos a nadie".