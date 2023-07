Muere a los 19 años el nieto de Robert De Niro, Leandro De Niro Rodríguez

El nieto de Robert De Niro, Leandro De Niro Rodríguez, murió a los 19 años de edad, según comunicó su madre, Drena De Niro.

"Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o de lo explicable desde el momento en que te sentí en mi vientre", comenzaba el comunicado de la hija de De Niro y la actriz Diahnne Abbott.

"Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Desearía estar contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir y difundir el amor y la luz que me hiciste sentir al ser tu mamá [...] Descansa en paz y paraíso eterno mi querido niño", continuaba la apenada madre.

Por el momento no han trascendido las causas del fallecimiento del joven, que era hijo de Drena, hija adoptiva de De Niro, y del artista Carlos Mare.

Leandro siguió los pasos de su familia en la interpretación y actuó en películas como A Star is Born en 2018. También apareció en The Collection de 2005 y Cabaret Maxime de 2018.