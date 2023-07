Así es Luis Piedrahita, el mago de 'El Hormiguero' y ganador del Primer Certamen de Monólogos de 'El club de la comedia'

Luis Piedrahita lleva en El Hormiguero desde sus inicios en Cuatro en 2006, donde ejerció como guionista. En el paso del programa a Antena 3, el gallego continuó en el programa realizando sus trucos de magia.

En la actualidad, forma parte de la tertulia de los cómicos de los lunes junto a El Monaguillo, Marron y Pablo Motos, donde cuenta anécdotas personales o comenta los anuncios más destacados de Wallapuff, la web donde están los productos de Wallapop más curiosos.

La tertulia de los cómicos, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

También deleita a los invitados con sus exhibiciones de magia en la sección ¿A quién va a creer usted... a sus propios ojos o a mí? y con trucos de cartas.

"Una de las experiencias más gratificantes es llegar al plató y ver que el equipo del programa ha construido un truco de ilusionismo mucho mejor de lo que yo había imaginado", comenta.

"Yo invento esas piezas en mi casa, las imagino y las vislumbro en mi cabeza, pero cuando hablo con ellos surge la magia. Superan todas las expectativas", añade.

Todo comenzó en 'El Club de la Comedia'

La magia ha sido una de sus grandes pasiones, y a finales de los 90 ganó dos premios: Segundo Premio de Micromagia en el Congreso de Valongo (Portugal, 1998) y fue campeón de España en micromagia en 1999.

Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra, donde se especializó en escritura de guion. En el año 2000, Piedrahita ganó el Primer Certamen de Monólogos de El Club de la Comedia, venciendo a Llum Barrera o Eduardo Aldán.

Tras su victoria, empezó a trabajar en el programa como guionista y monologuista, donde conoció a Motos. Con el valenciano colaboró en el programa de M80 No somos nadie, como otros compañeros suyos de El Hormiguero.

Su incursión en el cine

El gallego escribió y dirigió junto a Rodrigo Sopeña el thriller La habitación de Fermat, que se estrenó el 16 de noviembre de 2007 en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges.

Con ese filme consiguieron los Premios del Público y el Premio del Jurado Joven al Mejor Largometraje en la XVII Semana Internacional de Cine Fantástico de Málaga y los premios al Mejor Guion y a la Mejor Película de Cine Fantástico Europea Melies de Plata en el Festival de Cine Fantástico de Oporto, Fantasporto 2008.

"Esa faceta la tengo un poquito aparcada. Entre El Hormiguero, la radio, el teatro y los distintos eventos… es muy difícil encontrar un añito libre en la agenda. Pero no descarto retomarlo en cuanto tenga un ratito", asegura el mago.

También colaboró como guionista de la película: Cosas que hacen que la vida valga la pena (2004), y prestó su voz al pitufo Filósofo en la película Los pitufos: la aldea escondida en 2017.

En la actualidad está inmerso en su espectáculo de humor Es mi palabra contra la mía: "Pienso que es el mejor show que he escrito hasta ahora, pero no lo digo con orgullo, lo digo aterrorizado porque vivo atormentado pensando en que un día tendré que sentarme a escribir algo mejor que eso. No creo que sea capaz", reconoce.