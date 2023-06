Una "nueva familia" para los mayores LGTBI+ tras una vida en silencio y en la oscuridad

El mundo cada vez avanza más rápido. Todos corren a trabajar, a tomar algo con los amigos, a viajar... Sin embargo, es un ritmo difícil de seguir para algunos. Es el caso de las personas mayores. Fruto de ello, la soledad no deseada se ha ido propagando entre ellos. Una realidad que se acentúa dentro del colectivo LGTBI+, que ya tuvieron que vivir su juventud en el "absoluto oscurantismo", sin el acompañamiento de sus familias o amigos. "Cuando tú te declarabas abiertamente homosexual, la sociedad te daba la espalda", explica Federico Armenteros, presidente de la Fundación 26 de Diciembre. Muchos de ellos no han podido desprenderse de ese aislamiento. No han encontrado una nueva familia o círculo de amigos en el que se sintiesen "seguros" para ser ellos mismos.

"Nos ha tocado vivir en el absoluto silencio y eso es algo que todavía nos persigue", indica Armenteros. Así justifica que las personas mayores del colectivo vean más enfatizada la soledad, un sentimiento con el que se vieron "obligados" a convivir durante su adolescencia, "el momento en el que empiezas a construirte como persona".

Por este motivo, la Fundación 26 de Diciembre decidió construir un centro comunitario especializado en personas mayores LGTBI+. "Veíamos que había una soledad más acentuada dentro del colectivo, porque no tenían espacios seguros donde participar", explica Federico Armenteros, presidente de la sociedad.

"Queríamos ayudarles a ver que, aunque en la vida nos haya tocado vivir momentos difíciles, también tenemos derecho a ser felices", añade. Y es en ese "empoderamiento" en el que trabajan los profesionales del centro. Quieren que dejen atrás la soledad que sufrieron en su juventud y que todavía persigue a muchos de ellos.

Eduardo Rey, voluntario en el centro comunitario desde que comenzó su prejubilación Jose Gonález

Tras trece años en funcionamiento, Eduardo Rey, voluntario de la fundación desde hace 13 años, ha visto como este espacio y sus integrantes se han convertido en "una nueva familia" para todos aquellos que fueron "rechazados" por su condición sexual. "Son personas que han vivido toda su vida en un teatro, interpretando un papel que no era el suyo", comenta Armenteros.

"Hemos tenido que vivir nuestras relaciones afectivo-sexuales en la completa oscuridad", añade. Por este motivo, acudir a este centro comunitario, situado en la calle de Fray Ceferino González de Madrid, ha significado comenzar una nueva vida para muchos de ellos y dejar de lado esa soledad que tanto tiempo les ha acompañado.

Encontrar una nueva familia

Para reflejar esta transformación vital, Eduardo Rey, pone de ejemplo a un usuario al que él mismo ayudó. "Llevaba 45 años con su pareja. No tenían trato ni con sus respectivas familias, ni con amigos. Habían cortado todas sus relaciones sociales y estaban completamente aislados", narra. "Cuando se murió uno de ellos, el otro se quedó más solo de lo que nadie podría imaginar", continúa. Este hombre, además de tener que hacer frente a ese desamparo social, vio cómo ya no tenía capacidad para seguir pagando el alquiler de su piso.

"Cobraba una pensión muy bajita que no le permitía continuar viviendo allí". Por este motivo, desde la fundación decidieron integrarle en uno de los pisos compartidos que gestionan. "Él había estado de novio durante 45 años, pero nunca había sido tan feliz como ahora", cuenta. El motivo: "había encontrado una familia".

Son muchas las historias como esta las que ha acogido la Fundación 26 de Diciembre, teniendo como testigos de ello a Eduardo Rey y Federico Armenteros. No obstante, ambos coinciden en que todavía hay mucho trabajo que hacer para dar visibilidad a las personas mayores LGTBI+ y que se hable de la soledad no deseada que sufren para encontrar una solución al problema.

También concuerdan en que el camino debe continuar a través de la "educación". "Hay que enseñar a admitir la diversidad, que podemos ser diferentes y no tenemos que matarnos a golpes", explica. "Pero es importante que se haga desde el respeto y no desde la tolerancia. Si alguien tolera que yo sea gay parece que me está permitiendo serlo. Yo no necesito eso, sino que me respeten y valoren por lo que soy", añade.

Eduardo Rey posa frente a un mural del centro comunitario de mayores LGTBI+ Jose González

Cuando Rey echa la mirada a atrás y piensa en los derechos ya conquistados, le viene a la mente un recuerdo. "Un día iba caminando por la Gran Vía y vi a dos chicos jóvenes besándose. Lo único que pude pensar es que me daban muchísima envidia. Estaban haciendo algo que yo no pude hacer en público", explica.

Por ello, aboga por seguir trabajando en la conquista de la igualdad y considera que es necesario hacerlo a través de la "intergeneracionalidad". Es decir, "nosotros los mayores ponemos la experiencia de la historia que hemos vivido y ellos la fuerza y la energía". Además de lograr "una unión mucho más fuerte", también ayudan a combatir la soledad que sienten las personas mayores del colectivo.

Es esa sinergia con la que trabajan desde el centro comunitario. Persiguen erradicar el aislamiento en el que muchas personas mayores se ven abocadas a vivir debido a que no han encontrado un lugar "seguro" en el que ser ellos mismos, sin miedo a ser juzgados o marginados. Y en esa línea, la fundación está construyendo una residencia LGTBI+.

Quieren que Madrid tenga un centro de este estilo, "especializado" en el colectivo, que dé libertad de elección. Consideran que es una herramienta que ayudará "a abrir la mente del resto de residencias" de la región para que haya una mejor "integración" de las personas del colectivo.

Sin embargo, todavía no hay fecha sobre cuando comenzará a funcionar. Armenteros espera que puede ser "antes de que acabe el año", pero dependerá de si consiguen los cerca de 600.000 euros que necesitan para terminar las obras.