Una escuela infantil de Carabanchel reclama los enfriadores que prometió la Comunidad

La Comunidad de Madrid anunció hace dos meses la puesta en marcha del 'Plan de Actuación ante Episodios de Altas Temperaturas'. Este incluía medidas que afectaba a diferentes ámbitos sociales, entre ellos el de la educación. Adaptar el horario escolar al calor, toldos, protección térmica en las fachadas de los centros escolares... Son algunas de las herramientas que contemplaba. También incluía la instalación de unidades enfriadoras del suelo en 31 escuelas infantiles de la región. Sin embargo, desde el centro público (de gestión indirecta) Valle de Oro, en el distrito de Carabanchel, denuncian que esta infraestructura no ha llegado y, por tanto, los niños y trabajadores se enfrentan a aulas a más de 30 grados.

Por su parte, fuentes de la consejería de Educación de la Comunidad de Madrid explican que en estos momentos ya "están funcionando en 12 centros, mientras que se están contratando y ejecutando los de otras 24 escuelas".

"Hace un mes aproximadamente vinieron al centro los arquitectos que se encargaban de la instalación", comenta Jesús Dimas, padre de una de las alumnas del centro. Sin embargo, desde entonces no han vuelto a recibir más información. "Lo único que sabemos es que el tema está ahora en Hacienda, que todavía tiene que dar el visto bueno", apunta el personal educativo. Por tanto, sienten que están en un "limbo burocráctico" del que no saben cuándo saldrán. "Nadie nos ha dicho cuándo van a instalar y a empezar a funcionar estos enfriadores", aseguran.

"La temperatura en las aulas no está bajando de los 30 grados", explican las educadoras de esta escuela infantil. "Hay algunas clases en las que se registran hasta 34 grados", añade. Frente a esta situación, la empresa que gestiona el centro les ha facilitado ventiladores. No obstante, los trabajadores y familias consideran que no resuelve el problema. "Solo mueven el aire y te dan un pequeño respiro, pero en cuanto te alejas un poco, ya no alivia nada", indica.

Utilizan pulverizadores de agua y están muy pendientes de que todo el mundo esté bien hidratado. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para evitar que se produzcan "mareos" por las altas temperaturas. Temen que, si los grados siguen subiendo los próximos días, puedan producirse "golpes de calor". "Esperemos que no haya ningún caso grave, pero si esto sigue así es muy probable que ocurra", comenta.

Han pegado también vinilos con la esperanza de que la temperatura en las aulas puedan bajar. "El problema es que con olas de calor como la de estos días eso es una misión imposible", advierten. "Llevamos años denunciando el calor que sufrimos cada verano en las aulas y todavía no nos ha llegado ninguna medida", explican. Estos centros, por ley, deben permanecer abiertos hasta el 31 de julio, una situación que describen como "muy complicada" si las temperaturas continúan en estos niveles.

"La Comunidad anunció estos enfriadores de suelo a finales de abril, así que todos pensábamos que llegarían para verano", comenta Jesús. Sin embargo, a pocos días de que comience el mes de julio, no han recibido respuesta sobre cuándo estarán instalados y funcionando. "Todo apunta a que nuestros hijos y el personal de la escuela tendrá que estar hasta el 31 de julio sin estas instalaciones", asegura. Denuncia que toda esta situación les ha llevado a un sentimiento de "impotencia", debido a que no está en sus manos el poder tomar medidas para reducir los efectos del calor.

Medidas contra el calor en los centros educativos

"Se trata de un sistema con el que se logra un confort térmico en las aulas tanto en verano (refrigeración) como en invierno (calefacción)". Así describen a las unidades enfriadoras para el suelo desde la consejería de Educación. No es la única medida que están implementando en los centros educativos de la región. También están instando "unidades de refrigeración adiabática de bajo consumo" en 55 escuelas. Con esta tecnología, la temperatura en las aulas podrá "bajar entre 8 y 11 grados respecto del exterior".

La Comunidad de Madrid está en estos momentos interviniendo en 180 escuelas infantiles y colegios públicos con el objetivo de instalar las unidades de refrigeración, toldos y láminas UV en ventanas.