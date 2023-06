Isabel Gemio reclama más ayuda para los dependientes, tras el ingreso en el hospital de su hijo mayor, afectado de distrofia muscular

La periodista Isabel Gemio acaba de volver a respirar. Su hijo mayor, Gustavo, de 26 años, ha estado ingresado en un hospital durante 20 días debido a la distrofia muscular que padece. El joven, afortunadamente, ya ha dejado el establecimiento médico.

Gemio adoptó a Gustavo hace 25 años, cuando el niño tenía uno. A los dos, comenzaron a evidenciarse los primeros síntomas de la enfermedad degenerativa que padece, distrofia muscular de Duchenne, que le obliga desde hace ya tiempo a desplazarse en silla de ruedas. Isabel tiene otro hijo, Diego, de 23, de su matrimonio con Julio Manrique.

"Me siento afortunada y más fuerte", ha asegurado la periodista a la salida del hospital. Y ha agradecido los "cariñosos mensajes" que ha recibido estos últimos días. Y aunque reconoce que "por esta ventana" (Instagram) tan solo le gusta dejar "cosas agradables", lo cierto es que "quienes tenéis a alguien cercano enfermo, sabéis que no todos los días son azules y soleados. Esos que no mostramos. Por ello, valoramos tanto cuando se recupera la normalidad, y podemos descansar".

En este sentido, Gemio ha aprovechado la situación para denunciar la precariedad de las personas dependientes o con alto grado de dependencia y de sus familias. "Ojalá, también podáis hacerlo quienes estáis en circunstancias parecidas. Sé de personas que no pueden dejar de cuidar a su hijo, a su madre... Por ello, es tan importante que las personas dependientes tengan un asistente personal. Es inhumano que toda responsabilidad caiga en el entorno familiar".

Una Isabel más recuperada del susto, como demuestra que pasee por la playa de forma distendida, reclama a los partidos que no hablen de estos temas en plena campaña electoral. Ni tampoco "de que vayan a rebajar las listas de espera de quienes han solicitado ayudas de la ley de dependencia".