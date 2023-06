El 'zasca' de Lisa a Víctor, su cita en 'First Dates': "Los catalanes no invitan, yo pago"

"Me he llegado a enamorar, pero reconozco que con el tiempo me cuesta más. Ese debe de ser el motivo por el que no tengo un éxito total y estoy acostumbrado a estar sin pareja", afirmó Víctor a su llegada a First Dates este lunes.

Le comentó a Carlos Sobera que "nunca me he casado, he tenido dos novias y he estado dos años con cada una. Tengo éxito con las mujeres, pero solo para cosas cortitas".

Y señaló que, aunque no tiene unas preferencias claras respecto a cómo debería ser la mujer que le llegue a conquistar, se decanta por "las morenas con curvas", admitió el madrileño residente en Barcelona.

Víctor y Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Lisa: "Vivo sola en Madrid, todas mis amigas tienen novio y me gustaría sentir el amor. Una pareja que tuve en la capital me hizo feliz y quiero repetir la experiencia", aseguró.

"No me agradan los hombres rubios, pero ese tipo de rubio que tiene Víctor sí que me gusta porque es estilo holandés o nórdico", admitió la venezolana.

Ya en la mesa, Lisa le contó que era periodista y actriz, pero que en la actualidad estaba haciendo experiencias para turistas. Él, por su parte, le explicó que era artista plástico visual y se dedicaba al dibujo y la pintura.

Que Víctor fuera fumador se convirtió en un punto en contra del madrileño, pero continuaron con la velada hablando de amores pasados y aficiones.

Lisa, en 'First Dates', MEDIASET

Cuando llegó la hora de pagar la cuenta, la venezolana comentó: "Los catalanes no invitan, yo pago", pese a que su pareja de la noche era de Madrid y residía en Cataluña.

"Si quieres pongo 30 euros (la cuenta ascendía a 40 euros) para no ser tan catalán", le dijo el artista, pero ella lo rechazó, prefiriendo pagar a medias: "Ya veremos quién paga la siguiente", añadió el comensal.

Al final, Víctor sí que quiso tener una segunda cita con Lisa: "Me ha parecido interesante y divertida". Pero la venezolana le rechazó: "Quiero una pareja estable y él está en un momento diferente al mío".