Almeida se reúne este martes con la oposición para abrir los parques pese al calor extremo

El termómetro galopaba este domingo por encima de los 37 grados, cuando el Ayuntamiento de Madrid activó la alerta roja. Sobre las 15.00 horas, por cumplimiento expreso del protocolo municipal, el parque del Retiro, así como El Capricho, los jardines de Sabitini o el Juan Carlos I echaron el candado. Y, como ocurre cada vez que hay días de calor extremo en la ciudad, las quejas de los madrileños que querían refugiarse del sol no tardaron en arreciar. ¿Deben cerrar los mayores espacios arbóreos de la urbe cuando aprieta la temperatura? El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, se ha abierto este lunes a estudiar el cambio de la norma que aprobó Manuela Carmena, siempre y cuando el resto de los grupos municipales estén de acuerdo.

Por esta razón, Almeida ha encargado al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, que convoque "de forma inmediata" a los portavoces de Más Madrid, PSOE y Vox "para estudiar una posible revisión del protocolo de cierre de parques en episodios de altas temperaturas". La reunión tendrá lugar este martes, sobre la 13:30. "Nosotros vamos a poner todos los datos encima de la mesa: los días que se han cerrado los diversos parques, los árboles y las ramas que se han caído y el eventual riesgo que puede suponer para los madrileños este tipo de situaciones", ha avanzado el dirigente popular, desde un acto municipal en el distrito de Hortaleza.

Pese a contar con mayoría absoluta para aprobar una reforma de la normativa, el alcalde no esta dispuesto a correr el riesgo de que se produzca algún accidente en el parque y el resto del grupos municipales le señalen como responsable. "Lo que queremos es que todos los grupos hablen y digan claramente si apuestan por modificar o no el protocolo de cierre de los parques y, por tanto, que entre todos seamos capaces de buscar la mejor solución para que en días de altas temperaturas ver si los parques se pueden abrir o no", ha señalado.

Mientras tanto, el regidor madrileño ha sostenido que "la responsabilidad de este Gobierno en estos momentos es aplicar un protocolo que nosotros no aprobamos. Lo aprobó el Gobierno del que formaba parte Rita Maestre y además en funciones, apenas 10 días antes de abandonar [el Ayuntamiento], el 6 de junio 2019", ha aclarado. Dicho protocolo establece dos variables para que se active la alerta roja. Por un lado, cuando se prevén rachas de viento por encima de los 65 kilómetros por hora, siempre que la temperatura sea inferior a 35 grados centígrados. Por otro, siendo la temperatura ambiental más alta, es decir, por encima de los 35º, y haya rachas de viento por encima de los 55 km/h.

Almeida ha concluido diciendo que "no conviene hacer ningún tipo de demagogia ni uso partidista" del asunto, dado "que está la seguridad de los madrileños en juego". Y ha puesto de ejemplo de buenas prácticas la propuesta que ha realizado el concejal socialista, Antonio Giraldo, a través de un hilo de Twitter. El nuevo edil de Cibeles, sugiere que "desde el Ayuntamiento se debería habilitar una red de refugios climáticos alternativos a estos cierres de parques y jardines. ¿Espacios públicos climatizados abiertos hasta las 00 horas en estos episodios?".