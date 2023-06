La anécdota de Lolita Flores con Marujita Díaz y su madre, Lola Flores: "Preguntaban por el tamaño del trabuco"

Lolita Flores contó otra de sus icónicas anécdotas, que ya cuentan con sección propia, en la gala de Tu cara me suena emitida durante la noche del viernes.

La hija de Lola Flores recordó una escena de su vida con Marujita Díaz, después de que Agustín Jiménez hiciera una imitación suya. "Me has recordado a ella cuando has puesto los ojos en blanco", aseguró la actriz.

"A Marujita le gustaba mucho jugar al exorcismo y cosas de esas, aunque no sé si hacía espiritismo o movía el vaso", confesó Lolita. "Ella se ponía el vaso, las letras y ponía los ojos en blanco", continuó con el relato.

La jurado del programa aseguró que su madre la llevó una tarde a una de esas sesiones de Marujita: "Decía que hablaba con José María 'El Tempranillo, que era un bandolero en el que se inspiraba la serie de Curro Jiménez".

"Mi madre y ella se ponían a preguntarle cosas de sexo: que de qué tamaño era el trabuco, que si cuantas balas tenía, si eran de fogueo... y eso me ha recordado el gesto que ha hecho Agustín", concluyó provocando risas entre el público y el equipo de TCMS.