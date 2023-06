Así es Fátima, la hermana de Inma Cuesta y su "faro en la noche oscura"

A pesar de ser una de las actrices españolas más aclamadas por la crítica, más veneradas por los premios y con mayor tirón entre el público, Inma Cuesta, al igual que su buen amigo Quim Gutiérrez, es bastante hermética sobre su vida privada. Sin embargo, de vez en cuando deja entrever retazos de su familia. Y en ella, un pilar fundamental es su hermana Fátima.

Se desconocen muchos datos sobre la vida de Fátima, si bien es seguro que es más pequeña que la actriz, nacida en junio de 1980. Fátima también nació en junio, el día 18, solo que tres años de años después. Acaba de cumplir 39 años y la intérprete de películas como La novia o Tres bodas de más le ha escrito una hermosa felicitación.

"Me pasaría la vida viéndote bailar… Celebrar cada instante de felicidad, cada batalla vencida. Cruzaría el mundo de parte a parte por abrazarte, por quedarme un rato más a tu lado contagiándome de tu risa. Hoy le soplaste a tus 39 veranos y fui muy feliz de poder acompañarte y verte cerrar los ojos para pedir tu deseo", han sido las palabras de Inma, que asegurar quererla "hasta la luna y más allá".

De hecho, los pocos datos que se saben de Fátima se deben a cómo habla su hermana de ella y de lo que dejaba entrever ella misma en su Instagram antes de hacer privada su cuenta. Así se sabe que los dos hijos de la actriz —de quienes se desconoce el nombre y el género— tienen un primo llamado Gael, hijo de Fátima.

Además, sus casi 1250 seguidores en Instagram han visto pasar varias biografías, como aquella en la que se describía como "verde y rebelde" o frases motivacionales como "Si sucede, conviene" o la actual "Intención: que el amor sea mi guia. Siempre".

Curiosamente, y como han explicado desde diversos medios, Inma y Fátima no se parecen demasiado, pero ello no quita que la intérprete no haya jugado con eso mismo al asegurar que son "como dos gotas de agua" a pesar de las evidentes diferencias. Además, su hermana y ella comparten el humor: no por nada Fátima le hizo una referencia al famoso vídeo de Las hermanas del baptisterio en su agradecimiento.

Pero más allá de esos juegos, Inma siempre encuentra metáforas y formas diferentes de describir a su hermana pequeña. "Mi raíz, mi casa, mi cómplice, mi compañera de juegos, la niña de mis ojos y una de mis personas favoritas", usó para definirla en una ocasión, poco antes de la pandemia.

Y, en 2021, le escribía una preciosa carta de amor, ejemplo de cuán importante es en su vida tener a Fátima a su lado. "Recuerdo que la espera se hizo interminable para mí. Hablaba con ella a través de la barriga de mi madre, poniéndola en antecedentes de cómo era el mundo fuera. A ella le canté mis primeras nanas y con ellas empezaron los secretos compartidos, los sueños y los viajes a la luna creándose un vínculo entre nosotras que sería inquebrantable", comenzó diciendo.

"A los hermanos no se les quiere indiscutiblemente por la llamada de la sangre, yo a ella la quiero por ser luz, faro en mi noche oscura, por ser el lugar al que siempre quiero regresar y quedarme, por ser mi raíz, mi centro y mi refugio. Porque la vida de vez en cuando te besa en los labios y te bendice, y a mi tal día como hoy la vida me besó por primera vez. Te quiero tanto y tanto", finalizó.