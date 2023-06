Kendall Jenner asegura que ella no se siente "una Kardashian"

Partiendo de la base de que es la única de las hermanas que no ha sido madre o que siempre parece ir por libre en sus decisiones, es entendible que se dijese que Kendall Jenner es la rara avis dentro de la familia Kardashian, compartiendo con el resto de sus hermanas solo el gusto por los hombres —o músicos o jugadores de la NBA—. Sin embargo, ahora ha sido ella misma quien lo ha confirmado.

En una reciente entrevista que ha concedido a la revista que publica The Wall Street Journal, la influencer, modelo y empresaria de 27 años no solo se ha sincerado sobre su experiencia con la ansiedad, sino también, sobre todo, a la importancia que le da a lo que la gente piensa de ella, en donde entra el pertenecer a una de los clanes más mediáticos en el mundo, comenzando por lo lejos que se sente de la imagen que se tiene de ella como Kardashian.

"Desde que era muy joven, me he sentido fuera de lugar dentro de mi familia", ha comenzado diciendo Kendall, si bien ha matizado que eso no significa que no sea cercana a todas ellas. "Nací en esta vida, pero no la elegí. No soy buena en esto. Pero la llevo a cabo; he aprendido a hacerlo", ha dicho, ilustrando esta idea con una comparativa con, quizá, su hermana más famosa, Kim Kardashian.

"Kim ha llegado a decir: 'Solía ir a Kitson [una famosa tienda de ropa] en Robertson [Boulevard] solo para que me fotografiaran'. Y yo creo que es que ella fue creada para esta vida", ha explicado la fundadora de la marca de tequila 818, si bien su relación con la perpetua atención de los paparazzis es muy diferente.

"A mí me llevó casi 20 años pensar 'Ok, supongo que es ahora cuando me estoy acostumbrando y así está bien, ya lo pillo'", ha puntualizado, para poco después en la extensa entrevista explicar por qué en realidad no se siente como una Kardashian, comenzando porque, técnicamente, ni ella ni su hermana Kylie lo son, ya que sus madres son Kris y Caitlyn Jenner y su padre no fue Robert Kardashian, como sus hermanas y su hermano mayor.

"Es obvio que comprendo que vivo bajo el paraguas de las hermanas Kardashian", ha explicado, "pero es extraño para mí, porque yo soy como mi padre en muchos sentidos. Soy una Jenner, en mi opinión", ha matizado, utilizando la palabra "padre" a pesar de que Caitlyn transicionó de género hace varios años.

A pesar de ello, para que nadie piense que se está quejando de todos sus privilegios y de ser una nepo-baby, ha matizado sus propias palabras. "Me considero una de las personas más afortunadas del planeta por poder vivir la vida que llevo, pero sigo pensando que se parece más a un desafío que a cualquier otra cosa", ha finalizado.

Eso sí, antes ha dado a conocer que, con el tiempo, ha conseguido encontrar muchas maneras de lidiar con la presión de la fama y la ansiedad: ir a terapia, escribir diarios, hacer ejercicio, tomar baños de sonido y asegurarse de quedar de forma regular con familiares, como su hermana Kylie, y amistades, como la también modelo Hailey Bieber.