Drogas, negocios turbios, fotos íntimas... los escándalos de Hunter Biden dañan la segunda carrera de su padre hacia la Casa Blanca

Hunter Biden, hijo del actual presidente de los Estados Unidos se declarará culpable de tres cargos tras pactar con los fiscales federales. Ha aceptado un acuerdo con el fiscal federal de Delaware, designado por Donald Trump, para declararse culpable de dos cargos relacionados con los impuestos.

El segundo hijo de Joe Biden se declara culpable de dos cargos federales de delito menor por no pagar sus impuestos y por posesión de armas, asunto que probablemente será desestimado si cumple con ciertas condiciones. El fiscal ha acordado recomendar la libertad condicional para Biden por sus violaciones fiscales. Del mismo modo, probablemente los cargos fiscales y el de armas no supondrán para él pena de cárcel.

Es la primera vez que el Departamento de Justicia presenta cargos contra el hijo de un presidente en ejercicio. Ese departamento es el equivalente a nuestro ministerio de Justicia y por lo tanto es parte del poder ejecutivo dirigido por el presidente Biden.

Una temporada de lobista

El hijo de Joe Biden y Neilia Hunter -quien falleció en 1972 en un accidente de tráfico en el que también perdió la vida Naomi Biden- parece que va a salir bien parado de ésta, pero los escándalos le persiguen. Varios de ellos "decoran" su carrera profesional como abogado y empresario.

Tras graduarse en derecho, el ahora hijo mayor del presidente trabajó en una compañía bancaria y en el Departamento de Comercio de EE UU. En 2001 se hizo lobista. Según Adam Entous de The New Yorker, Hunter Biden y su padre establecieron una relación en la que "Biden no le preguntaría a Hunter sobre sus clientes de lobista, y Hunter no le diría a su padre sobre ellos". Esa labor la abandonó cuando la campaña vicepresidencial de su padre.

Hunter y las drogas

Su primer tropiezo tuvo que ver con las drogas, una adicción que le ha perseguido durante años. En mayo de 2013, se aprobó su solicitud para un puesto en la Reserva de la Armada de EE UU. El propio Joe Biden presidió su juramento como funcionario comisionado directo en una ceremonia de la Casa Blanca. Pero sólo un mes después, Hunter dio positivo por cocaína durante un análisis de orina. Dijo que se había tratado de cigarrillos que había recibido de extraños y que iban mezclados con droga. Fue dado de baja de la Armada.

Yo estaba en esa oscuridad, estaba en ese túnel que es un túnel interminable. No te deshaces de él. Sólo vas descubriendo cómo lidiar con ello"

Hunter ha seguido durante décadas tratamientos por su adicción al alcohol y las drogas, en particular el crack. Contó sus problemas en un libro publicado en 2021. Ha descrito así su experiencia: "Hay adicciones en todas las familias. Yo estaba en esa oscuridad, estaba en ese túnel que es un túnel interminable. No te deshaces de él. Sólo vas descubriendo cómo lidiar con ello".

Negocios con China y la sombra de Trump

En 2013, junto a otras dos personas, fundo BHR Partners, empresa dedicada a invertir capital chino en empresas con sede fuera de China. La compañía llegó a administrar el equivalente a 2.100 millones de dólares en activos. En octubre de 2017 Hunter Biden adquirió el 10% de participación por 420.000 dólares.

En septiembre de 2019, el presidente Trump afirmó que Biden "salió de China con 1.500 millones de dólares en un fondo" y ganó "millones" de dólares del acuerdo con BHR. También acusó a Biden de malversación en Ucrania (lo vemos más abajo).

Trump pidió públicamente a China que investigara las actividades comerciales de Hunter Biden allí mientras su padre fue vicepresidente. El 13 de octubre de 2019, citando "el aluvión de acusaciones falsas" del presidente, el hijo de Biden renunciaba a estar en la junta de BHR Partners. Sin embargo, en 2021 Fox News mostró que Hunter aún mantenía una participación del 10%.

Durante la campaña electoral de 2020, Trump volvió a la carga, acusando a los Biden, padre e hijo, de haber cometido irregularidades en relación con China y Ucrania, acusaciones que ambos negaron. El New York Post informó sobre un supuesto correo electrónico en el que un asesor de una empresa energética ucraniana, Burisma, aparentemente agradecía a Hunter por invitarle a reunirse con su padre.

Negocios en Ucrania

Burisma Holdings era el mayor productor de gas natural de Ucrania. Contrató a Hunter Biden para su "junta internacional de alto perfil" pese a su completa falta de experiencia en el campo de las energéticas. Desde 2014, Biden sirvió en la junta de Burisma hasta abril de 2019, recibiendo una compensación de hasta 50.000 dólares mensuales durante algunos meses.

Defensores ucranianos anticorrupción y funcionarios de la administración de Obama expresaron su preocupación porque Hunter Biden se hubiera unido a la junta, porque eso parecía un conflicto de intereses y debilitaba el trabajo anticorrupción del vicepresidente Biden en Ucrania.

Joe Biden desempeñó un papel importante en la política de EE UU hacia Ucrania. En ese contexto, se unió a otros líderes occidentales para alentar al gobierno de Ucrania a despedir al principal fiscal del país, Viktor Shokin, criticado por bloquear investigaciones de corrupción. El parlamento ucraniano le acabó destituyendo. Tiempo después, Biden, ya como presidente de EE UU, se jactó en público de haber logrado la destitución de Shokin.

En 2019, Trump llegó a decir que Biden, siendo vicepresidente, había solicitado el despido de Shokin para proteger a su hijo y a Burisma Holdings. El propio Shokin afirmó que fue despedido porque estaba investigando a Burisma, pero anticorrupción de Ucrania dijo que la investigación se limitaba al período de 2010 a 2012, antes de que Hunter Biden se uniera a la compañía.

El fiscal general ucraniano Yuriy Lutsenko dijo en mayo de 2019 que Hunter Biden no había violado la ley ucraniana y que no había visto ninguna evidencia de irregularidades. Su sucesor, Ruslan Ryaboshapka, dijo lo mismo.

En julio de 2019 hubo una conversación telefónica entre Trump y Zelenski. El norteamericano pidió al el presidente ucraniano que iniciara investigara a los Biden. Trump le dijo a Zelenski que "[Joe] Biden se jactaba de haber detenido el enjuiciamiento" de su hijo. El presidente de EE UU ordenó la congelación de 391 millones de dólares en ayuda militar para Kiev.

La hija con una 'stripper'

Hunter tuvo un romance de un mes con Lunden Roberts, una exstripper con la que tuvo una hija en 2018. En 2022 pidió una reducción del pago de manutención de la niña. El hijo de Biden llegó a alegar que la niña no era suya, pero las pruebas de ADN confirmaron su paternidad.

El asunto ha acabado en los tribunales. En el juicio, que tuvo lugar en mayo, Hunter Biden ha asegurado que ya ha pagado 750.000 dólares en manutención (20.000 dólares al mes). El juez le ordenó responder por escrito sobre sus finanzas actuales, incluidas las inversiones, sus ventas de arte y otras transacciones financieras. También tendrá que prestar declaración para responder a preguntas bajo juramento.

Fotos de prostitutas, armas y drogas

Lo último antes del acuerdo con el fiscal que es noticia esta semana, ocurrió este mismo mes. Hunter Biden aparece relacionado con la publicación de 9.000 fotografías íntimas que guardan contenido sensible. En ellas aparecen prostitutas, armas y drogas, e incluso aparece su cuñada. Son instantáneas que se tomaron entre los años 2008 y 2019 y que fueron reveladas por Garrett Ziegler, un antiguo trabajador del expresidente Trump.

Ziegler explicó a Fox News que las imágenes tenían que salir a la luz para que la opinión pública supiera "la verdad de la familia presidencial". Y, de hecho, llegaron a manos del FBI y a varios medios de comunicación, como el New York Post.