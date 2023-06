Ford retrasa la llegada del coche eléctrico a Almussafes como mínimo hasta 2027

Una de cal y otra de arena, de nuevo, en Ford Almussafes. La multinacional automovilística tiene previsto presentarse al segundo Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), pero está retrasando los plazos para acometer las inversiones para la electrificación de la factoría valenciana, lo que llevará como mínimo hasta 2027 el comienzo de la fabricación de estos coches, dos años después de la fecha inicialmente prevista. Estas dos las dos conclusiones principales del encuentro que ha mantenido este martes y miércoles el presidente del comité de empresa y portavoz del sindicato mayoritario UGT, Carlos Faubel, con la dirección europea de la compañía en Colonia (Alemania).

Según ha avanzado el responsable sindical, la parte positiva del encuentro es que Ford le ha confirmado que presentará solicitudes para concurrir a las dos líneas de la segunda convocatoria del Perte VEC, que prevé publicarse en julio, tanto para la línea general como para la específica de baterías, que está dotada de unos 873 millones de euros, con el objetivo de montarlas también en la planta de Almussafes.

No obstante, el presidente del comité de empresa explicó que aún "no hay decisiones tomadas con fechas" sobre las inversiones que tendrá que acometer la firma del óvalo para que la planta valenciana produzca la nueva plataforma de vehículos eléctricos de la compañía. Así, si bien estaba previsto que Almussafes empezase a fabricar estos automóviles a partir de 2025, Faubel cree que la llegada se producirá "más allá de 2026 seguro", aunque la empresa no ha trasladado plazos al sindicato. De hecho, la compañía no tiene una decisión tomada tampoco sobre los modelos que se electrificarán.

En este sentido, UGT y la dirección de Ford se han emplazado a mantener una serie de reuniones a partir de septiembre para "analizar la situación". Las decisiones sobre inversiones llegarían en el último trimestre del año, según prevé el responsable del sindicato mayoritario. Faubel afirmó que deben "esperar" a conocer lo que les traslade la compañía en estas reuniones para poder "hablar de plazos" de la electrificación.

Con todo ello, Faubel advirtió que "sin duda hay un retraso en las inversiones": "No veo que en 2026 se pueda estar lanzando ningún vehículo", lamentó. La valoración del sindicato sobre las reuniones mantenidas esta semana en Colonia es "positiva", pero "no se puede decir que está todo ya decidido" y habrá que esperar hasta el último trimestre del año para tener más información sobre las inversiones, añadió el dirigente sindical.

La semana pasada el sindicato mayoritario en Ford Almussafes instaba a la empresa a "tener en marcha las primeras inversiones que afiancen el futuro de la fábrica" antes de la primavera de 2024 y ante el cese de producción de la furgoneta Transit. UGT recordó que en 2024 se dejará de fabricar este vehículo y lamentó no tener aún "certidumbre" sobre el impacto que esto tendrá en el empleo a partir de diciembre de 2023, una vez haya finalizado el ERE en vigor. En ese sentido, Faubel subrayó que, si la factoría "se queda solo con un modelo" (el Kuga), "es importante saber ya más" sobre los planes de futuro y unas actuaciones que pensaban que «ya se tenían que estar produciendo para lanzar los vehículos eléctricos en 2024".

Ford se encuentra en la actualidad en plena ejecución de dos expedientes laborales: un ERE para el despido del 20% de su plantilla (1.100 trabajadores sobre un total de 5.800) y varios ERTE derivados de circunstancias como la falta de componentes (sobre todo microchips) y como consecuencia de la caída mundial de la demanda por la pandemia. El despido colectivo en Almussafes es una especie de mal menor de la electrificación, ya que la alternativa habría sido el proceso que está experimentando la planta de Ford en Saarlouis, que acabó perdiendo la adjudicación de los modelos eléctricos: frente al 20% de despidos en Valencia, en Alemania solo se quedará el 20% de la plantilla.

Impacto en la industria auxiliar

El ERE que tiene en marcha Ford para la planta de Almussafes y que supondrá el despido del 20% de la plantilla (1.100 trabajadores), unido a la incertidumbre sobre los plazos de la electrificación, tendrá su impacto en la industria auxiliar. Las empresas parque de proveedores alcanzan las 120 y los 24.500 puestos de trabajo. Este clúster está a la espera de conocer el volumen de trabajo previsto por la firma del óvalo. Así, reconocen que este factor "redundará de una manera u otra en las propias plantillas" de las empresas auxiliares.