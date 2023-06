Carla Barber llega a su límite y explota contra el padre de sus hijos, Joseph Rodríguez: "Lleva 13 días sin preguntar ni saber de ellos"

Tras varios rumores que afirmaban una crisis de pareja, Carla Barber confirmó lo que ya era un secreto a voces. El pasado mes de abril, la experta en medicina estética aseguró que su relación con Joseph Rodríguez había llegado a su fin. Un adiós que llegaba poco después de dar a luz a su primer hijo en común, Bastián, y en medio del embarazo de su segundo hijo, Bosco.

Aunque, según afirmó, fue ella la que tomó la decisión de que sus caminos se separasen tras descubrir que el empresario francés no era la persona que ella creía, los dos mantendrían una buena relación por el bien de sus dos retoños. Sin embargo, ahora, la ausencia continuada de Joseph Rodríguez en la vida de sus niños ha provocado que la influencer haya llegado a su límite.

En palabras de la exconcursante de Supervivientes, la gota que ha derramado el vaso ha sido la falta de responsabilidad del empresario con Bastián y Bosco. "No se si es que soy de otro planeta... Pero que alguien me explique como un padre o una madre puede estar 13 días sin preguntar por sus hijos ni saber absolutamente nada de ellos", ha escrito en un story de Instagram, mostrando su descontento.

'Story' de Carla Barber en la que arremete contra el padre de sus dos hijos, Joseph Rodríguez. INSTAGRAM

Tras su separación, Carla Barber se quedó con la custodia total de sus dos niños, por lo que ha tenido que aprender a gestionar su tiempo para trabajar en su clínica, cuidar sus pequeños, mantener al día las redes sociales y llevar a cabo los cuidados del hogar. Es la razón por la que se muestra muy molesta ante la falta de implicación de Joseph Rodríguez.

De hecho, no es la primera vez que la influencer critica el padre de sus bebés. En alguna ocasión, le ha reprochado el no haberla acompañado a sus revisiones ginecológicas durante sus dos embarazos. Pero, sin duda, a lo que no da cabida Carla Barber es a la falta de interés y compromiso con sus dos retoños. Han pasado trece días y, aún, según ha dejado saber, no ha dado señales de vida. "Quizás sea una suerte", han sido las últimas palabras expresadas de forma irónica en el story.