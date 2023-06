Isabel Gemio ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para hablar de su trayectoria televisiva. El magacín de Antena 3 ha recibido en la que fue su casa a la periodista, que ha dado bastantes consejos vitales.

Sonsoles Ónega ha elogiado su aspecto, y la periodista ha contado una anécdota: "Ayer una señora en Instagram me dijo que cuidadito con tanto arreglito en la cara, y es lo mejor que me pueden decir, porque no me he hecho nada".

La presentadora le ha indicado que no le hace falta ningún retoque estético. "Si tuviera que operarme, no lo voy a hacer", ha explicado, por su parte, la invitada al programa de tardes.

Gemio ha continuado así su reivindicación: "Creo que hay que aceptar el paso del tiempo. La vida pasa también por la cara y el cuerpo, y no me quiero ver en unos años con una cara estirada, no queriendo aceptar que he vivido lo que he vivido y tengo la edad que tengo".

De esta forma, la periodista ha lanzado: "¿Cuántas mujeres hay en televisión dando la cara? Pero chicos hay muchos con canas en televisión". "Eso es mucho más que un síntoma, es un diagnóstico de que todavía a las mujeres se nos exige mucho más que a los hombres", ha reflexionado.