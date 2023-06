Alejandro Sanz pone a la venta su paraíso extremeño por 3 millones de euros, lo mismo que le reclaman por un impago en Miami

El Sueño de los Parrales es el refugio que Alejandro Sanz tiene en la provincia de Cáceres, concretamente en Jarandilla de la Vera. Allí se casó en 2012 con su última mujer, Raquel Perera, allí ha grabado algunos de sus temas musicales y preparado giras, allí se cocinó en 2017 una de las pruebas de MasterChef... Allí fue feliz y allí, muchos amigos e invitados disfrutaron de su enorme extensión y de sus cómodas instalaciones.

Pero parece ser que el cantante ha puesto a la venta la finca por 3 millones de euros. Una prueba más de que Alejandro Sanz pasa por momentos personales y económicos delicados. Su ruptura con la pintora cubana Rachel Valdés ha venido seguida de informaciones donde se desvela que el estado de las cuentas de Sanz no es precisamente boyante.

Como cuenta Saúl Ortiz en 20minutos, la manutención de sus cuatro hijos, su elevado nivel de vida y algunos impagos importantes han hecho mella en sus finanzas. Su gestor dejó sin pagar un préstamo de siete millones de dólares que solicitó en Miami por la compra y reforma de unas propiedades.

Alejandro Sanz y Rachel Valdés han roto hace algunas semanas. GETTY

La semana pasada, el juzgado de primera instancia número 47 de Madrid condenaba al intérprete a pagar tres millones de euros, por un impago en la compra de unas propiedades de lujo en Miami. Según LOC, también se solicitaba el embargo de sus bienes, entre ellos, sus marcas registradas.

La casa se encuentra en un bellísimo paraje cacereño. Tiene 14 habitaciones y una superficie de 1.200 metros cuadrados habitables. Cuenta con un manantial propio, un huerto ecológico de media hectárea, un olivar de 300 olivos y una plantación de viñas en espaldera.

El cantante ha revelado, además, no encontrarse bien anímicamente, lo que ha hecho que muchas personas se hayan preocupado por él, incluyendo su exmujer Raquel Perera. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo", publicó.

Alejandro está inmerso en la gira En vivo, lo que le supondrá, es de esperar, un empuje vital y una inyección económica.