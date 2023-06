Qué fue de Beatriz Montañez, la periodista que cambió 'El Intermedio' y a Wyoming por una cabaña en el campo

Beatriz Montañez vivió el nacimiento de La Sexta y de El Intermedio, el programa más veterano de la cadena. Desde 2006 hasta diciembre de 2011, la periodista fue la copresentadora del formato junto a Wyoming.

Montañez era la responsable de la sección Fritanga de medios (también llamada Revista de medios) en la que se repasaba en tono humorístico la actualidad de cada día.

A finales de 2011, el programa anunció su marcha con una nota de prensa en tono humorístico enviada a los medios, donde decía que la presentadora quería "descansar y acometer nuevos proyectos de formación personal". La sustituyó Sandra Sabatés.

Sandra Sabatés y Wyoming al comienzo de ‘El Intermedio’. ATRESMEDIA

Ese mismo año debutó como actriz en la película 88, dirigida por Jordi Mollá, aunque esa no fue su primera incursión interpretativa, ya que anteriormente había aparecido en la serie 7 vidas, de Globomedia, la misma productora que El Intermedio.

Dos años después, fichó por Telecinco para copresentar, junto a Jordi González, El gran debate durante los meses de verano de 2013, sustituyendo a Sandra Barneda.

Al año siguiente, se incorporó al equipo de presentadoras de Hable con ellas, junto a la propia Barneda, Natalia Millán, Yolanda Ramos y Alyson Eckmann, pero dejó el programa en julio de 2014.

Beatriz Montañez, en 'Hable con ellas'. 20minutos | MEDIASET

Alejada de la gente

Tras varios años sin saber nada de ella, en 2018 apareció su nombre en los medios al ganar un Goya por la película documental Muchos hijos, un mono y un castillo, ya que formaba parte del equipo de guionistas del filme.

En marzo de 2021 publicó el libro Niadela, donde hablaba sobre su estilo de vida, alejada y aislada de la sociedad, viviendo en una casa de pastores en la montaña, a kilómetros de ningún ser humano a la redonda.

Beatriz Montañez. ZENDA LIBROS

Durante este tiempo, comenta en el libro que se ha hecho vegana y que vive con sus ahorros gastando lo mínimo, unos 100-150 euros al mes en comida.

"Para mí era una necesidad retirarme, me saturé de mí misma. Ahora me he encontrado y me caigo bastante mejor que antes, uno solo puede disfrutar la soledad si se cae bien", comentó.

Y añadió que "utilizo el silencio como un proceso sanador, en algún momento es importante que uno sea capaz de permanecer solo y en silencio".

Montañez solo hizo alguna aparición esporádica en medios para promocionar el libro, pero eso llevó a multitud de curiosos a acercarse al lugar donde vive, algo que le agobió.

"He tenido intrusos, no los llamo fans, los llamo intrusos. Ha tenido que intervenir la Guardia Civil, porque se han dedicado a revolotear por mi casa, a dejarme notas, a observarme con prismáticos... Me he sentido enclaustrada en mi propia libertad", reconoció.