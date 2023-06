Qué hacer si te equivocas al hacer una transferencia según el Banco de España

Es un día cualquiera, tienes que hacer una transferencia bancaria para pagar un mueble, devolver el dinero que te prestó tu madre o cualquier otra circunstancia cotidiana. Coges tu móvil u ordenador, entras en tu banco y comienzas la gestión. Indicas el código IBAN, los números de la cuenta bancaria, la cantidad que quieres transferir, el nombre del destinatario y el concepto. ¡Ya está! Lo tienes.

Y ahora es cuando llega ese momento. Sudores fríos te recorren el cuerpo. Te has equivocado en un número y ya hiciste la transferencia. Solo han pasado unos segundos, menos mal que te has dado cuenta del error. Así que buscas la opción de cancelar la transferencia pero... ¿dónde está? Nada, no hay modo de encontrar cómo hacerlo. El pánico se ha apoderado de ti. El tiempo apremia y cada segundo vale su peso en oro (nunca mejor dicho).

No es una película de ficción, es de lo más común. Ni serás el primero ni el último en equivocarte. O quizás ni siquiera te haya sucedido aún, pero es una de tus peores pesadillas y siempre te has preguntado qué hay que hacer si te equivocas de número de cuenta al hacer la transferencia. Precisamente por eso, el Banco de España ha explicado en su blog que hacer ante esta 'frecuente' situación.

Cómo anular o deshacer una transferencia

Tal y como explica el Banco de España, por norma general no se puede cancelar o anular una transferencia bancaria. Se trata de mandatos de pago irrevocables y, una vez se lleva a cabo dicha gestión, los fondos salen de tu cuenta.

Sin embargo, hay que distinguir dos escenarios o situaciones diferentes: cuando la transferencia se hace efectiva de manera inmediata y cuando, por su naturaleza, se ejecutan un tiempo después de realizarse.

En el primero de los casos, si la transferencia bancaria se efectúa entre cuentas del mismo banco, dicha gestión se hace casi al instante. Las opciones son muy limitadas y, solo cabe apelar a que la persona beneficiada devuelva la cantidad de buena fe. Si no accede, la única alternativa que queda es la vía judicial.

En el segundo escenario, hay algo más de margen de maniobra, aunque depende también de los bancos. En estos casos hay que tener en cuenta las horas de corte y que, de manera excepcional, algunos bancos permiten a los clientes deshacer una transferencia bancaria. A veces a través de una función que ofrece la propia web o aplicación del banco, y otras, a través de su gestor personal. En estos casos, si por ejemplo, se hace una transferencia bancaria después de la hora de corte, y el banco del cliente no la va a ejecutar hasta el día siguiente, se dispone de ese tiempo para cancelarla. Lo mismo pasa si se hace antes de la hora de corte y el banco no la va a efectuar hasta el día siguiente.

Por tanto, solo en los casos en los que el banco permite dicha opción se podrá hacer, pero como norma general, no se puede anular una transferencia bancaria. La solución sería apelar al beneficiario (por error) de dicha transferencia para que devuelva el dinero, o meterse por la vía judicial (dependiendo de los casos puede ni siquiera merecer la pena).

Sin duda, el mejor consejo para evitar errores y sustos es revisar y repasar cada campo y paso de la transferencia bancaria. Asegurarse antes de apretar el botón que el número y la cantidad sea la correcta.