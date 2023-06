Collboni defiende que la decisión de los votos para su investidura "se ha tomado en Barcelona"

El nuevo alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido que la decisión de los votos de BComú y del PP que apoyaron y permitieron su investidura como alcalde de la ciudad este sábado "se ha tomado en Barcelona".

"Nosotros hemos hecho lo que dije que haríamos: llevar mi candidatura hasta al final", ha afirmado en una entrevista en el diario El Periódico recogida este domingo por Europa Press.

Preguntado por si le ofreció partirse la alcaldía al líder de Trias per Barcelona y ganador de las municipales, Xavier Trias, Collboni ha contestado que "en negociaciones se hacen muchas propuestas".

"Tuve conversaciones con Junts, no me escondo, y se pusieron sobre la mesa muchas propuestas que no fructificaron, como es evidente. No aporta demasiado darle más vueltas", ha añadido.

Pacto secreto con Colau y Sirera

Al preguntársele por el pacto que la concejal de BComú y ya exalcaldesa, Ada Colau, dijo que le había ofrecido junto al PP, ha respondido que ahora "lo importante es mirar al futuro, empezar una nueva etapa".

Y preguntado por si quiere tener un socio, ha asegurado que hizo una oferta el jueves pasado a los comuns para formar un gobierno de coalición -"esa es la idea que tengo en la cabeza", ha dicho-, y que fueron los de Ada Colau que decidieron ser oposición e investirle.

"Pero tengo un proyecto que todos conocen, mi contrato con los electores, una idea y una propuesta que es una coalición progresista", ha dicho, y ha añadido que ya se verá en los próximos meses como articular las mayorías necesarias para hacer gobernable el consistorio.

"Confío mucho en nuestra capacidad para pactar. El PSC hará de PSC y cerrará acuerdos amplios, menos con la extrema derecha, para sacar adelante los temas clave de la ciudad en los próximos meses", ha destacado.

Mantiene la estructura y directivos

Ha detallado que no modificará ni la estructura gerencial ni la estructura directiva del mandato anterior en el Ayuntamiento porque apuesta por la continuidad institucional: "Primero porque no somos sectarios y segundo porque hay profesionales excelentes al frente de muchas áreas del Ayuntamiento".

Para Collboni, la ciudadanía "entiende perfectamente que la democracia es pacto y que los pactos que valen en Girona o en las diputaciones de Lleida y Tarragona, valen en Barcelona".

Y lo ha comparado con las elecciones catalanas de febrero de 2021, en las que ganó en votos el líder del PSC, Salvador Illa, pero no fue investido presidente: "Y al PSC no se le ocurrió cuestionar la legitimidad de la figura del presidente Pere Aragonès".

Ha considerado que el PSC ha sido coherente durante una campaña que ha definido como polarizada y en la que "era muy difícil no decir cosas que luego no se pudieran cumplir".

"Yo no puse líneas rojas"

"Yo no puse líneas rojas. Fijé las condiciones del nuevo gobierno para empezar a hablar: crecimiento económico, justicia social y lealtad institucional", ha reivindicado.

Al preguntársele si revocará la reforma de la Ronda de Sant Antoni en los primeros 100 días como alcalde, tal y como dijo en campaña, ha contestado que su objetivo es cumplir su programa electoral aunque "hay que tener en cuenta la aritmética que hay en el Ayuntamiento".

El nuevo alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, sosteniendo la vara de mando. VICTORIA ROVIRA

Acto de investidura

Sobre el acto de investidura el sábado, ha confesado que entró en el Saló de Cent con dos discursos, uno de investidura y otro como jefe de la oposición, y que fue consciente de que sería alcalde en el momento en que superó los 21 votos.

Ha añadido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le llamó para felicitarle y para decirle que "esto era muy importante para el país y para el partido socialista".