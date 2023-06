El sorteo más temido

A los españoles nos seduce tentar a la suerte. La Lotería Nacional mueve ilusiones y millones en los más de cien sorteos, entre ordinarios y extraordinarios, que se celebran a lo largo del año y en los que caben desde el indudable favorito Gordo de Navidad al del Niño, San Valentín, Día del Padre, Día de la Madre, de la Primavera, de Vacaciones, del Turista, de Invierno y de lo que haga falta. Y eso por no hablar también de los sorteos de la ONCE, de la Primitiva, la Bonoloto, el Euromillones y alguna más que seguro que se me escapa. Cualquier tipo de sorteo esconde normalmente la promesa de un premio, sea un coche, un viaje o una cesta navideña, y conlleva la lógica alegría del ganador al comprobar que el bombo de la suerte coincide con su número.

Nada comparable al interés y el temor con el que se espera el anunciado sorteo de los próximos días, en el que habrá miles de agraciados que recibirán un premio seguro de 70 euros. Aquí no hay que comprar papeletas y las posibilidades de salir elegido son más altas que las de ganar la lotería. El domingo 23 de julio a las 08.00 horas más de medio millón de ciudadanos entre titulares y suplentes deberán acudir a los colegios electorales para constituir las mesas. Formar parte de una mesa electoral es un deber y una exigencia democrática que todos entendemos, pero las circunstancias que concurren en el 23-J son excepcionales. La fecha elegida coincide con las vacaciones de muchos y los rigores del calor para todos. Doce millones de españoles pueden estar fuera de sus localidades en esas fechas… si el sorteo se lo permite.