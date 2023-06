El 'youtuber' YoSoyPlex da la vuelta al mundo en 80 días y acaba el viaje en su pequeño pueblo de Valladolid

El youtuber YoSoyPlex se ha convertido en la estrella indiscutible de redes sociales en los últimos 80 días, en los que ha ido mostrando como daba la vuelta al mundo viajando.

El joven, con 11 millones de suscriptores en YouTube, y misma cifra de seguidores en TikTok, fue objeto de una gran polémica con Frank Cuesta a principio de año por alquilar una capibara para uno de sus vídeos.

Tras redimirse viajando a Thailandia con el presentador de televisión, decidió comentar su propia aventura poniendo rumbo a África y comenzando un tour por el mundo que le ha llevado a todos los continentes.

@yosoyplexx día 49 dando la vuelta al mundo en 80 días 🤠 ♬ Storytelling - Adriel

En este tiempo, cada vez más personas se han unido a su historia, descubriendo lugares únicos en todos los rincones del planeta, con un estilo de humor y divulgación que nada tenía que ver con lo que era hace unos meses.

Más de dos meses después, Plex ha emocionado a todos sus seguidores con su última publicación de esta serie. En su último día dando la vuelta al mundo, ha decidido viajar a Tiedra, un municipio de Valladolid donde reside su abuelo y su padre, que es agricultor.

@yosoyplexx último día dando la vuelta al mundo en 80 días 🤠 ♬ snowfall - Øneheart & reidenshi

Un reencuentro muy emotivo que le ha dado todavía más perspectiva a la hazaña de un grupo tan joven de youtubers. "No me creo ahora mismo estar aquí. Se hace muy extraño después de haber estado en tantos sitios. Es como que no es real", ha comentado en su vídeo.

Finalmente, volvieron a la casa que comparten todos los amigos, donde su madre y sus novias estaban esperando con regalos para conmemorar lo que ha sido una experiencia única en la vida.

Hoy ha terminado la vuelta en 80 días de @yosoyplex. La mejor serie de YouTube que he visto en muchísimo tiempo.



He vuelto a ilusionarme con la plataforma gracias a 4 chavales y sus amigos viajando por el mundo 🌎



Humildes, inocentes y, sobre todo, reales. Así fueron estos 80… — SUJA (@suja_gg) June 13, 2023

En las últimas horas, muchos usuarios han aplaudido la actitud de YoSoyPlex y la valentía de crear una serie de YouTube tan diferente a lo que hacen ahora muchos creadores en España.