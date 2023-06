La primogénita de la princesa Marta Luisa de Noruega y el fallecido Ari Behn, Maud Angélica, de 20 años, va a participar en un reality de cocina, al modo Masterchef Celebrity, junto a otras caras conocidas del panorama noruego. Se trata del espacio Kokkeskolen, en Tv2.

Maud Angélica ha querido compartir con sus seguidores la información relativa a su participación en este programa en vivo de cocina, en el que los concursantes tendrán que ir pasando pruebas culinarias hasta llegar a la final.

La joven se encuentra muy feliz y así lo ha hecho saber a través de sus redes sociales. Ha colgado una foto de grupo y un texto que dice: "¡Estoy en el programa Kokkeskolen en Tv2 que sale este otoño! ¡Mucha diversión! ¡Buen grupo de gente! Abrazo grande" y dos emoticonos con corazones. Su madre y otros muchos usuarios le han respondido y le desean un buen programa.

Los concursantes aprenderán a cocinar con algunos de los chefs más prestigioso del mundo, Eyvind Hellstrom, con dos estrellas Michelín. El presentador es el humorista noruego Truls Svendesen.

Maud Angélica no es precisamente una apasionada de la cocina, ella se ha dominado hasta ahora a la pintura, pero ha asumido el reto y convivirá con el resto de los compañeros en una casa, mientras se desarrolla el programa. Desde el momento en el que supo que iba a ser parte de esta aventura televisiva, se puso manos a la obra con la práctica. “El año pasado empecé a cocinar más en casa y ahora que me he mudado tengo que hacerlo, comer es una necesidad”, afirmó en la entrevista de presentación del concurso.

Maud Angélica hizo su primera aparición en la televisión noruega cuando se estrenó en la versión noruega de Mask Singer, a finales de 2022. En esa ocasión, la joven cantó el tema Good as hell, de la artista americana Lizzo. Dijo que le encantó la experiencia: "Fue muy divertida, aunque también estresante y asombrosa. Es probablemente lo más enfermizo que he experimentado. Estaba asustada, pero estoy orgullosa de mí misma por lograrlo. Toda la gente allí era hermosa, el disfraz era bonito y me encantó el personaje. ¡Muchas gracias por todo el apoyo y muchas gracias por permitirme estar con ustedes durante tanto tiempo!".

Tamara Falcó en MasterChef. RTVE

De un tiempo a esta parte se está poniendo que aristócratas y familia de nobles participen en realitys, también en España. Lo hizo Tamara Falcó en MasterChef, de donde saltó a la fama más absoluta al ganar; su prima Isabelle Junot, casada con Álvaro Falcó; María Zurita, prima hermana de Felipe VI...